Минздрав уходит в цифру

Министерство здравоохранения Азербайджана инициировало важный шаг в направлении цифровой трансформации медицины — в стране стартовал процесс внедрения услуг телемедицины.

В рамках этой инициативы прошло первое заседание Рабочей группы, специально созданной соответствующим приказом Минздрава. Помимо Министерства здравоохранения, в состав Рабочей группы также входят представители соответствующих государственных структур - Министерства цифрового развития и транспорта, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Советник министра здравоохранения Руфат Гаджиалибеков, выступая на заседании, отметил, что использование современных информационно-коммуникационных технологий в здравоохранении — это стратегический приоритет, способствующий повышению качества и доступности медицинских услуг, а также минимизации межрегионального неравномерного распределения медицинского обслуживания.

«Сегодня мы стоим перед задачей не только улучшения качества медицинских услуг, но и устранения дефицита квалифицированных кадров в регионах», — подчеркнул он.