USD 1.7000
EUR 1.9241
RUB 2.1329
Подписаться на уведомления
Армия Путина прорвала фронт под Константиновкой. Украина может потерять еще один крупный город
Новость дня
Армия Путина прорвала фронт под Константиновкой. Украина может потерять еще один крупный город

У Алиева делегация министров

фото
11:40 591

23 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию участников второй встречи министров внутренних дел Организации тюркских государств (ОТГ), сообщает официальный сайт президента.

В состав делегации входят министр внутренних дел Республики Казахстан Эржан Саденов, министр внутренних дел Кыргызской Республики Улан Ниязбеков, министр внутренних дел Турецкой Республики Али Ерликая, министр внутренних дел Республики Узбекистан Азиз Ташпулатов, министр внутренних дел Турецкой Республики Северного Кипра Дурсун Огуз, заместитель министра внутренних дел Венгрии Бенце Ретвари и генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев.

Иран прокололся: Трамп с Нетаньяху Хаменеи на пушку взяли
Иран прокололся: Трамп с Нетаньяху Хаменеи на пушку взяли горячая тема
10:57 1685
Медведей вызволили из плена в Азербайджане… и перевезут в Великобританию
Медведей вызволили из плена в Азербайджане… и перевезут в Великобританию поговорим о наших проблемах
01:01 7451
SOCAR углубляется в Болгарии
SOCAR углубляется в Болгарии
11:56 250
Экс-командующий украинской армии заявил об отставании от России
Экс-командующий украинской армии заявил об отставании от России
11:52 585
Терпимый тоталитаризм: на грани жизни и смерти
Терпимый тоталитаризм: на грани жизни и смерти высшее искусство
09:04 3112
Финляндия готовится отразить удар российской армии
Финляндия готовится отразить удар российской армии Аира Калела, экс-советник президента Финляндии, комментирует для haqqin.az; все еще актуально
22 мая 2025, 22:19 3649
Путин предпочитает Стамбул Риму
Путин предпочитает Стамбул Риму
10:29 1942
ВСУ ударили по стратегическому объекту в России
ВСУ ударили по стратегическому объекту в России видео
10:17 2400
Массовые протесты в столице Израиля
Массовые протесты в столице Израиля видео
10:10 1511
Спаситель белых
Спаситель белых горячая тема
01:17 4073
А Турция громит шпионскую сеть Китая
А Турция громит шпионскую сеть Китая наша корреспонденция
22 мая 2025, 21:08 6858

ЭТО ВАЖНО

Иран прокололся: Трамп с Нетаньяху Хаменеи на пушку взяли
Иран прокололся: Трамп с Нетаньяху Хаменеи на пушку взяли горячая тема
10:57 1685
Медведей вызволили из плена в Азербайджане… и перевезут в Великобританию
Медведей вызволили из плена в Азербайджане… и перевезут в Великобританию поговорим о наших проблемах
01:01 7451
SOCAR углубляется в Болгарии
SOCAR углубляется в Болгарии
11:56 250
Экс-командующий украинской армии заявил об отставании от России
Экс-командующий украинской армии заявил об отставании от России
11:52 585
Терпимый тоталитаризм: на грани жизни и смерти
Терпимый тоталитаризм: на грани жизни и смерти высшее искусство
09:04 3112
Финляндия готовится отразить удар российской армии
Финляндия готовится отразить удар российской армии Аира Калела, экс-советник президента Финляндии, комментирует для haqqin.az; все еще актуально
22 мая 2025, 22:19 3649
Путин предпочитает Стамбул Риму
Путин предпочитает Стамбул Риму
10:29 1942
ВСУ ударили по стратегическому объекту в России
ВСУ ударили по стратегическому объекту в России видео
10:17 2400
Массовые протесты в столице Израиля
Массовые протесты в столице Израиля видео
10:10 1511
Спаситель белых
Спаситель белых горячая тема
01:17 4073
А Турция громит шпионскую сеть Китая
А Турция громит шпионскую сеть Китая наша корреспонденция
22 мая 2025, 21:08 6858
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться