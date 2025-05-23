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Американцы возвращаются под власть британской короны

11:43 632

Число граждан США, претендующих на подданство Великобритании, в начале 2025 года достигло рекордного уровня, что связывают с переизбранием Дональда Трампа на пост президента. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

За первые три месяца 2025 года за получением британского гражданства обратились более 1,9 тыс. граждан США - на 12% больше, чем в четвертом квартале 2024 года. По словам юристов, политическая нестабильность в Америке привела к резкому росту заявлений на получение виз и гражданства Великобритании, особенно после объявлений Трампа о тарифах.

«Люди уезжают из-за страха, разочарования и (отсутствия) финансовой, а также личной безопасности», - утверждает директор юридической фирмы Immigration Advice Service Оно Окерега.

Согласно данным МВД Соединенного Королевства, число заявок американцев на получение учебных виз выросло в первом квартале на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, что обусловлено, в частности, растущим спросом на курсы бакалавриата. Подобная тенденция отмечена после нападок Трампа и представителей его администрации на Гарвардский университет и другие престижные американские вузы, говорится в публикации.

По мнению властей, Гарвард не может обеспечить полную безопасность студентов еврейского происхождения, угроза которым исходит от пропалестинских активистов.

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