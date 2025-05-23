Переговоры Ирана и США: время принимать решение

Иранскую делегацию, помимо Аракчи, представляют замминистра иностранных дел по политическим вопросам Маджид Тахт-и-Раванчи, замминистра по правовым и международным вопросам Казем Гарибабади, а также другие дипломаты и эксперты.

Двусторонние консультации, проходящие при посредничестве Омана, состоятся с участием специального представителя президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

«Пришло время принимать решение», - написал он в социальной сети X.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправился в Рим для участия в пятом раунде непрямых переговоров с США, сообщило агентство IRNA.

На фоне предстоящей встречи представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в публикации на платформе X подверг критике новые санкции США, объявленные перед пятым раундом непрямых переговоров между двумя сторонами. По его словам, эти меры подрывают доверие к намерениям Вашингтона следовать дипломатическому пути.

Багаи назвал санкции «возмутительными», «незаконными и бесчеловечными», подчеркнув, что они нарушают основные права иранского народа и могут быть приравнены к преступлениям против человечности.

«Очередные санкции лишь укрепляют убежденность иранцев в том, что власти США стремятся любыми способами препятствовать прогрессу и развитию Ирана», — заявил он.

По мнению Багаи, введение ограничений накануне переговоров вызывает сомнения в искренности и готовности США к конструктивной дипломатии.