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Армия Путина прорвала фронт под Константиновкой. Украина может потерять еще один крупный город

Экс-командующий украинской армии заявил об отставании от России

11:52 592

Россия обогнала Украину по инновациям на поле боя, заявил бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол страны в Британии Валерий Залужный.

По его словам, Украине на данный момент «не удаётся непрерывно генерировать и масштабировать инновации даже в тех сферах, где ещё вчера мы опережали врага».

«Противник нас уже обогнал, и мы отстаём — и об этом надо честно говорить», — заявил он на оборонном форуме.

Залужный не уточнил, что имеет в виду, но, очевидно, речь идёт о дронах, по которым у РФ за последнее время начался прорыв.

Он также отметил, что «у нас есть свои технологические достижения, но они носят достаточно ограниченный, секторальный характер и не охватывают весь спектр, необходимый для реализации стратегии выживания». В этом контексте Залужный видит «абсолютно очевидную» зависимость от внешней помощи.

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