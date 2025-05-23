Экс-командующий украинской армии заявил об отставании от России

Россия обогнала Украину по инновациям на поле боя, заявил бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол страны в Британии Валерий Залужный.

По его словам, Украине на данный момент «не удаётся непрерывно генерировать и масштабировать инновации даже в тех сферах, где ещё вчера мы опережали врага».

«Противник нас уже обогнал, и мы отстаём — и об этом надо честно говорить», — заявил он на оборонном форуме.

Залужный не уточнил, что имеет в виду, но, очевидно, речь идёт о дронах, по которым у РФ за последнее время начался прорыв.

Он также отметил, что «у нас есть свои технологические достижения, но они носят достаточно ограниченный, секторальный характер и не охватывают весь спектр, необходимый для реализации стратегии выживания». В этом контексте Залужный видит «абсолютно очевидную» зависимость от внешней помощи.