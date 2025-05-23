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SOCAR углубляется в Болгарии

Ламия Исаева, собкор
11:56 254

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) улучшила свои позиции в списке компаний, обеспечивающих гибридную схему газификации объектов в Болгарии, и вошла в ТОП-3 таких компаний (в прошлом году входила в «пятерку»). Об этом сообщает haqqin.az.

Напомним, что Болгария с 2021 года получает азербайджанский газ, и в настоящее время Азербайджан является самым крупным поставщиком газа для этой балканской республики. В прошлом году Азербайджан продал Болгарии 2 млрд кубометров газа (ее годовая потребность — 3 млрд куб м), а в 2025 году планирует нарастить поставки. Цены на азербайджанский газ для Болгарии привязаны к рыночным ценам на крупнейшей европейской бирже TTF и при этом являются самыми низкими для этой страны. Этот фактор обуславливает укрепление стратегического партнерства Азербайджана с Болгарией.

SOCAR Trading с мая 2023 года имеет лицензию в Болгарии на торговлю как своим газом, так и сжиженным природным газом (СПГ), поступающим из разных стран.

«С прошлого года SOCAR реализует в Болгарии схему гибридной газификации стратегических объектов, что позволяет Софии постепенно отказаться от угля и дров при энергоснабжении объектов. Первые такие объекты выбраны в муниципалитетах Русе (гибридная схема реализуется совместно с болгарской компанией M-Gas) и в муниципалитете Панагюриште (с Asarel-Medet). Первые работы начались с Русе, где в прошлом году был реализован дебютный проект газификации начальной школы, переведенной на отопление сжатым природным газом (процесс закачки газа в баллоны происходит на предприятиях болгарской компании M-Gas — стратегического партнера SOCAR в Болгарии). В мае 2025 года гибридная газификация затронет детский сад «Пролет» также на территории муниципалитета Русе. Проект по детскому саду оценен в 50 тысяч левов (около 50 тысяч манатов) и станет очередным шагом по повышению энергоэффективности муниципальных объектов в Болгарии», — сообщил haqqin.az вовлеченный в проект представитель SOCAR.

Также в текущем году может дан старт обширной программе газификации муниципалитета Панагюриште, которая будет реализована SOCAR вместе с другим стратегическим партнером — болгарской компанией Asarel-Medet.

Asarel владеет в Болгарии горно-обогатительным комплексом — одним из крупнейших в юго-восточной Европе. С июня 2024 года SOCAR подает природный газ на этот горно-обогатительный комбинат (расположен в 11 км от города Панагюриште), а летом 2025 года может быть выбран подрядчик для проектирования технической инфраструктуры муниципалитета с целью газификации его жилых и общественных зданий при содействии SOCAR.

В целом, SOCAR планирует охватить гибридной газификацией как минимум 10 муниципалитетов в Болгарии.

Болгария и Италия являются самыми крупными рынками для азербайджанского газа.

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