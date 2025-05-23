USD 1.7000
EUR 1.9241
RUB 2.1329
Подписаться на уведомления
Армия Путина прорвала фронт под Константиновкой. Украина может потерять еще один крупный город
Новость дня
Армия Путина прорвала фронт под Константиновкой. Украина может потерять еще один крупный город

Санкции под вопросом: Рубио – «за», Трамп – «против»

12:00 330

Госсекретарь США Марко Рубио поддерживает инициативу о введении новых антироссийских санкций, несмотря на сопротивление со стороны президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает журнал New Lines со ссылкой на источник, близкий к главе Госдепа.

По словам собеседника издания, Рубио активно добивается принятия законопроекта сенатора Линдси Грэма.

«Обратите внимание, как Рубио почти ежедневно поднимает вопрос санкций. Он добивается скорейшего принятия законопроекта Грэма, у которого уже есть большинство в Сенате, способное преодолеть вето. Это фактически поставит крест на любых попытках перезагрузки отношений с Москвой», — отметил источник.

Тем не менее, по информации New Lines, Дональд Трамп выступает против немедленного усиления санкционного давления. Издание напоминает, что в апреле группа из 50 сенаторов от обеих партий внесла проект закона, предусматривающий как первичные, так и вторичные санкции против России и ее торговых партнеров, если Москва откажется от предложений США по урегулированию конфликта в Украине. Документ, подготовленный Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем, предусматривает, в частности, импортные пошлины до 500% на товары из стран, закупающих российские нефть, газ и уран.

По данным Axios, Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным 19 мая сообщил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что не намерен вводить новые санкции, поскольку, по его мнению, «Москва демонстрирует серьезность» в вопросе мирного урегулирования.

Телефонный разговор Путина и Трампа длился более двух часов и стал третьим с начала года. Президент РФ охарактеризовал беседу как «содержательную и откровенную», добавив, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом о мирном договоре, включая возможные положения о прекращении огня и базовые принципы урегулирования.

Иран прокололся: Трамп с Нетаньяху Хаменеи на пушку взяли
Иран прокололся: Трамп с Нетаньяху Хаменеи на пушку взяли горячая тема
10:57 1691
Медведей вызволили из плена в Азербайджане… и перевезут в Великобританию
Медведей вызволили из плена в Азербайджане… и перевезут в Великобританию поговорим о наших проблемах
01:01 7460
SOCAR углубляется в Болгарии
SOCAR углубляется в Болгарии
11:56 257
Экс-командующий украинской армии заявил об отставании от России
Экс-командующий украинской армии заявил об отставании от России
11:52 597
Терпимый тоталитаризм: на грани жизни и смерти
Терпимый тоталитаризм: на грани жизни и смерти высшее искусство
09:04 3115
Финляндия готовится отразить удар российской армии
Финляндия готовится отразить удар российской армии Аира Калела, экс-советник президента Финляндии, комментирует для haqqin.az; все еще актуально
22 мая 2025, 22:19 3654
Путин предпочитает Стамбул Риму
Путин предпочитает Стамбул Риму
10:29 1946
ВСУ ударили по стратегическому объекту в России
ВСУ ударили по стратегическому объекту в России видео
10:17 2407
Массовые протесты в столице Израиля
Массовые протесты в столице Израиля видео
10:10 1516
Спаситель белых
Спаситель белых горячая тема
01:17 4074
А Турция громит шпионскую сеть Китая
А Турция громит шпионскую сеть Китая наша корреспонденция
22 мая 2025, 21:08 6861

ЭТО ВАЖНО

Иран прокололся: Трамп с Нетаньяху Хаменеи на пушку взяли
Иран прокололся: Трамп с Нетаньяху Хаменеи на пушку взяли горячая тема
10:57 1691
Медведей вызволили из плена в Азербайджане… и перевезут в Великобританию
Медведей вызволили из плена в Азербайджане… и перевезут в Великобританию поговорим о наших проблемах
01:01 7460
SOCAR углубляется в Болгарии
SOCAR углубляется в Болгарии
11:56 257
Экс-командующий украинской армии заявил об отставании от России
Экс-командующий украинской армии заявил об отставании от России
11:52 597
Терпимый тоталитаризм: на грани жизни и смерти
Терпимый тоталитаризм: на грани жизни и смерти высшее искусство
09:04 3115
Финляндия готовится отразить удар российской армии
Финляндия готовится отразить удар российской армии Аира Калела, экс-советник президента Финляндии, комментирует для haqqin.az; все еще актуально
22 мая 2025, 22:19 3654
Путин предпочитает Стамбул Риму
Путин предпочитает Стамбул Риму
10:29 1946
ВСУ ударили по стратегическому объекту в России
ВСУ ударили по стратегическому объекту в России видео
10:17 2407
Массовые протесты в столице Израиля
Массовые протесты в столице Израиля видео
10:10 1516
Спаситель белых
Спаситель белых горячая тема
01:17 4074
А Турция громит шпионскую сеть Китая
А Турция громит шпионскую сеть Китая наша корреспонденция
22 мая 2025, 21:08 6861
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться