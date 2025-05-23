Санкции под вопросом: Рубио – «за», Трамп – «против»

«Обратите внимание, как Рубио почти ежедневно поднимает вопрос санкций. Он добивается скорейшего принятия законопроекта Грэма, у которого уже есть большинство в Сенате, способное преодолеть вето. Это фактически поставит крест на любых попытках перезагрузки отношений с Москвой», — отметил источник.

Тем не менее, по информации New Lines, Дональд Трамп выступает против немедленного усиления санкционного давления. Издание напоминает, что в апреле группа из 50 сенаторов от обеих партий внесла проект закона, предусматривающий как первичные, так и вторичные санкции против России и ее торговых партнеров, если Москва откажется от предложений США по урегулированию конфликта в Украине. Документ, подготовленный Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем, предусматривает, в частности, импортные пошлины до 500% на товары из стран, закупающих российские нефть, газ и уран.

По данным Axios, Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным 19 мая сообщил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что не намерен вводить новые санкции, поскольку, по его мнению, «Москва демонстрирует серьезность» в вопросе мирного урегулирования.

Телефонный разговор Путина и Трампа длился более двух часов и стал третьим с начала года. Президент РФ охарактеризовал беседу как «содержательную и откровенную», добавив, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом о мирном договоре, включая возможные положения о прекращении огня и базовые принципы урегулирования.