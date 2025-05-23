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Азербайджан стал председателем Саммита Международного транспортного форума

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12:05 153

21–23 мая в Лейпциге (Германия) проходит Саммит «Международный транспортный форум 2025».

На саммите с участием свыше 1200 делегатов из более чем 80 стран нашу страну представляет делегация во главе с заместителем министра цифрового развития и транспорта Рахманом Гумматовым.

Представительное мероприятие посвящено теме «Устойчивость транспорта к глобальным потрясениям». Участники саммита обсудили пути обеспечения устойчивости транспортных систем на фоне вызовов, обусловленных разрушительными факторами, такими как стихийные бедствия, пандемии, киберугрозы и геополитические кризисы.

Заместитель министра Рахман Гумматов, выступая на заседании Совета министров транспорта, рассказал о предпринимаемых Азербайджаном шагах по созданию транспортных систем, устойчивых к глобальным потрясениям. Он проинформировал о цифровизации городской инфраструктуры, в том числе о реализуемом проекте «Цифровой двойник», а также об осуществляемой работе по развитию экологичных и устойчивых транспортных систем. Замминистра также подчеркнул активное участие Азербайджана в региональных транспортных проектах и значение международного сотрудничества в этой сфере. Он отметил, что в рамках восстановительных работ в Карабахском регионе в постконфликтный период в строительство современных автомагистралей, аэропортов, реконструкцию городской инфраструктуры вложены большие инвестиции. Это имеет большое значение с точки зрения возрождения региона и восстановления транспортных связей.

На мероприятии председательство в Саммите Международного транспортного форума на 2025–2026 годы перешло от Чили к Азербайджану. Наша страна была избрана на этот пост единогласным решением государств-членов в 2023 году и впервые принимает полномочия председателя.

«Для Азербайджана это председательство — не просто задача, а продолжение наших больших усилий по продвижению более инновативных, экологичных и взаимосвязанных транспортных систем. Мы знаем, что транспорт — это не просто инфраструктура, а инструмент экономического развития, регионального сотрудничества и социальной интеграции», — заявил Рахман Гумматов на пресс-конференции министров.

В рамках саммита замминистра также провел встречи с делегациями ряда стран, в ходе которых состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и перспективам сотрудничества.

На мероприятии также организована выставка, на которой партнеры Международного транспортного форума представили свою продукцию, услуги и инновации. Установленный здесь стенд Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана осмотрели Генеральный секретарь Международного транспортного форума Ким Ён Тэ, участвующие в саммите министры и руководители делегаций. Посетителям была предоставлена подробная информация о достижениях Азербайджана в сфере транспорта.

Следует отметить, что Международный транспортный форум насчитывает 69 членов. Азербайджан является полноправным членом этой организации с 1998 года. Саммиты, регулярно проводимые с 2008 года, играют важную роль в формировании глобальной транспортной политики.

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