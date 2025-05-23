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Эрдоган был, Алиев был, Токаев с Мирзиеевым… А где Татар?

наша корреспонденция
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
12:02 561

Отсутствие Турецкой Республики Северного Кипра на неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ), состоявшемся 21 мая в Венгрии, не осталось без внимания. Напомним, что постоянными членами ОТГ являются Турция, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан, а Туркменистан, Венгрия и Северный Кипр имеют статус наблюдателей.

Несмотря на отсутствие официальных комментариев относительно причин, по которым на саммит не был приглашен лидер Северного Кипра Эрсин Татар, в Анкаре считают, что официальный Будапешт мог сознательно исключить его из числа участников, опасаясь негативной реакции со стороны греческой части острова, да и самой Греции.

По информации haqqin.az из дипломатических источников в Анкаре, венгерская сторона заранее проинформировала Турцию о своем решении не направлять приглашение ТРСК и объяснила, что администрация премьер-министра Виктора Орбана не желает усугублять и без того напряжённые отношения с Брюсселем, в том числе по кипрскому вопросу. Венгрия, как и Греция с греческим Кипром, входит в состав Европейского союза, что делает тему признания Северного Кипра особенно чувствительной.

А где же Татар?

Впервые лидер ТРСК Эрсин Татар принял участие в неформальном саммите ОТГ, который проходил в Шуше в июле 2024 года. Сделано это было по инициативе Азербайджана. Позднее, в ноябре того же года, Татар присутствовал также на встрече в Кыргызстане, но уже в статусе наблюдателя, что усилило разговоры о возможной легитимации Северного Кипра на международной арене посредством платформы тюркского мира.

Однако весной 2025 года ситуация резко изменилась. В апреле в Самарканде прошёл саммит Евросоюза с участием Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. В результате переговоров Брюссель предложил этим странам инвестиционный пакет на сумму 12 миллиардов евро, обусловив это предложение требованием установить дипломатические отношения с Греческой Республикой Кипр. Казахстан, Узбекистан и Туркменистан условие это приняли и спустя некоторое время объявили о намерении назначить своих послов в Никосию.

Отметим, что реакция Анкары на шаг союзников по ОТГ была довольно сдержанной. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что подобные вопросы «следует решать внутри семьи» — за закрытыми дверями, намекая на необходимость согласованной позиции в щепетильной теме.

Несмотря на отсутствие Эрсина Татара в Будапеште, Турция предприняла определенные усилия, чтобы вопрос Северного Кипра остался в фокусе внимания саммита. В частности, президент Эрдоган в своём выступлении подчеркнул важность участия ТРСК в ОТГ:

Татар написал Эрдогану

«Мы убеждены, что семейное фото тюркского мира всегда будет неполным без Турецкой Республики Северного Кипра, - подчеркнул Эрдоган. - Надеюсь, в недалёком будущем мы станем свидетелями того, как Северный Кипр войдёт в нашу организацию в качестве полноправного члена».

В ответ Эрсин Татар направил письменное заявление, в котором выразил благодарность Эрдогану, отметив, что рассчитывает на дальнейшую солидарность тюркского мира с кипрскими турками.

В декларации, подписанной по итогам саммита в Будапеште, все его участники, включая Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, уделили теме Северного Кипра особое внимание, даже несмотря на избранный ими курс на сближение с греческим Кипром. В документе подчеркивается вклад ТРСК в деятельность ОТГ как неотъемлемой части тюркского мира. Также зафиксировано требование найти решение кипрского вопроса «исходя из реалий острова» с признанием равных прав турок-киприотов как соучредителей государства.

Токаев с Мирзиеевым оставили поле для маневров

Таким образом, страны Центральной Азии, пошедшие на сближение с ЕС, всё же оставили за собой пространство для политического манёвра, формально зафиксировав приверженность интересам турок-киприотов. Что вызвало повышенный интерес аналитиков, наблюдающих за попытками сбалансировать отношения между Востоком и Западом инструментами дипломатии.

Ожидается, что второй в этом году саммит ОТГ пройдёт в Азербайджане. В Анкаре уверены: Баку, как союзник Турции и страна, которая в меньшей степени, чем другие члены ОТГ, зависит от Евросоюза, обязательно пригласит Эрсина Татара на эту встречу. Что даст возможность Северному Кипру вновь заявить о себе на международной площадке - пусть даже в рамках формата, ещё не признанного большинством мировых держав.

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