Эрдоган был, Алиев был, Токаев с Мирзиеевым… А где Татар?

Отсутствие Турецкой Республики Северного Кипра на неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ), состоявшемся 21 мая в Венгрии, не осталось без внимания. Напомним, что постоянными членами ОТГ являются Турция, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан, а Туркменистан, Венгрия и Северный Кипр имеют статус наблюдателей. Несмотря на отсутствие официальных комментариев относительно причин, по которым на саммит не был приглашен лидер Северного Кипра Эрсин Татар, в Анкаре считают, что официальный Будапешт мог сознательно исключить его из числа участников, опасаясь негативной реакции со стороны греческой части острова, да и самой Греции. По информации haqqin.az из дипломатических источников в Анкаре, венгерская сторона заранее проинформировала Турцию о своем решении не направлять приглашение ТРСК и объяснила, что администрация премьер-министра Виктора Орбана не желает усугублять и без того напряжённые отношения с Брюсселем, в том числе по кипрскому вопросу. Венгрия, как и Греция с греческим Кипром, входит в состав Европейского союза, что делает тему признания Северного Кипра особенно чувствительной.

Впервые лидер ТРСК Эрсин Татар принял участие в неформальном саммите ОТГ, который проходил в Шуше в июле 2024 года. Сделано это было по инициативе Азербайджана. Позднее, в ноябре того же года, Татар присутствовал также на встрече в Кыргызстане, но уже в статусе наблюдателя, что усилило разговоры о возможной легитимации Северного Кипра на международной арене посредством платформы тюркского мира. Однако весной 2025 года ситуация резко изменилась. В апреле в Самарканде прошёл саммит Евросоюза с участием Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. В результате переговоров Брюссель предложил этим странам инвестиционный пакет на сумму 12 миллиардов евро, обусловив это предложение требованием установить дипломатические отношения с Греческой Республикой Кипр. Казахстан, Узбекистан и Туркменистан условие это приняли и спустя некоторое время объявили о намерении назначить своих послов в Никосию. Отметим, что реакция Анкары на шаг союзников по ОТГ была довольно сдержанной. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что подобные вопросы «следует решать внутри семьи» — за закрытыми дверями, намекая на необходимость согласованной позиции в щепетильной теме. Несмотря на отсутствие Эрсина Татара в Будапеште, Турция предприняла определенные усилия, чтобы вопрос Северного Кипра остался в фокусе внимания саммита. В частности, президент Эрдоган в своём выступлении подчеркнул важность участия ТРСК в ОТГ:

«Мы убеждены, что семейное фото тюркского мира всегда будет неполным без Турецкой Республики Северного Кипра, - подчеркнул Эрдоган. - Надеюсь, в недалёком будущем мы станем свидетелями того, как Северный Кипр войдёт в нашу организацию в качестве полноправного члена». В ответ Эрсин Татар направил письменное заявление, в котором выразил благодарность Эрдогану, отметив, что рассчитывает на дальнейшую солидарность тюркского мира с кипрскими турками. В декларации, подписанной по итогам саммита в Будапеште, все его участники, включая Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, уделили теме Северного Кипра особое внимание, даже несмотря на избранный ими курс на сближение с греческим Кипром. В документе подчеркивается вклад ТРСК в деятельность ОТГ как неотъемлемой части тюркского мира. Также зафиксировано требование найти решение кипрского вопроса «исходя из реалий острова» с признанием равных прав турок-киприотов как соучредителей государства.