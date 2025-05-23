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Франция начала слежку за российскими танкерами

12:09 153

Разведывательный корабль французских военно-морских сил Dupuy de Lome прибыл в Балтийское море для наблюдения за российским Военно-морским флотом. Об этом сообщила эстонская газета Postimees.

«Французский военно-морской разведывательный корабль Dupuy de Lôme, прибывший в Балтийское море, приступил к своей первой миссии по наблюдению за российским Военно-морским флотом и, в частности, за теневым флотом», — говорится в материале.

21 мая военное судно, оснащенное специально разработанными средствами электромагнитной разведки, прибыло в Хельсинки и начало патрулирование вдоль основных судоходных путей.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск высказал мнение, что Балтийское море в будущем может стать местом «перманентного противостояния». До этого он заявил о подозрительных маневрах корабля российского теневого флота вблизи кабеля электропередач, соединяющего Польшу и Швецию.

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