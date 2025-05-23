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Заряд патриотизма от Госслужбы по мобилизации

12:31 974

Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана организовала мероприятие в Лерике при поддержке Исполнительной власти района. Встреча на тему «Патриотичная азербайджанская молодежь – здоровая молодежь, здоровое будущее» прошла в Центре Гейдара Алиева.

Глава Исполнительной власти Лерикского района Акпер Аббасов в своем вступительном слове отметил, что подобные мероприятия положительно влияют на укрепление патриотизма среди молодежи.

Начальник управления допризывной подготовки Госслужбы подполковник Фузули Исмаилов рассказал о патриотизме молодежи во время 44-дневной войны, мерах по поддержанию высокого уровня физической и психологической подготовки будущих призывников, а также подробно осветил объявление 2025 года в Азербайджане «Годом Конституции и суверенитета» и проведение «Месяца прав человека».

Начальник отдела по связям с общественностью и международным отношениям Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Парвиз Садраддинов дал рекомендации и советы молодежи, готовящейся к поступлению в вузы, а также предоставил информацию об обучении за рубежом и отсрочке от призыва в связи с образованием.

Начальник Лерикского районного отдела Госслужбы полковник Фарман Мамедов подробно рассказал о первоначальной воинской регистрации, медицинском освидетельствовании, правах и обязанностях призывников, а также ответил на вопросы участников мероприятия.

На мероприятии выступили участники Отечественной войны, члены семей шехидов, поделившиеся своими впечатлениями.

Подобные мероприятия прошли в ряде районов Азербайджана, их проведение также запланировано в ближайшие месяцы, отметили в Госслужбе.

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