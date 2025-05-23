USD 1.7000
EUR 1.9241
RUB 2.1329
Подписаться на уведомления
Армия Путина прорвала фронт под Константиновкой. Украина может потерять еще один крупный город
Новость дня
Армия Путина прорвала фронт под Константиновкой. Украина может потерять еще один крупный город

Отель The Ritz-Carlton, Tashkent от PASHA Real Estate, получил премию Asia Pacific Property Award

фото
12:45 707

PASHA Real Estate с гордостью сообщает, что отель The Ritz-Carlton, Tashkent удостоен престижной премии Asia Pacific Property Award в категории «Лучшая архитектура многофункционального комплекса в Узбекистане». Это признание подчеркивает выдающееся архитектурное качество проекта и несомненно укрепляет международное присутствие PASHA Real Estate.

Архитектурная концепция была разработана компанией Benoy Limited — всемирно признанным архитектурным бюро, прославившимся созданием знаковых городских пространств по всему миру. Проект The Ritz-Carlton, Tashkent стал воплощением утончённого синтеза международных стандартов дизайна и самобытных черт региональной архитектуры.

Как азербайджанская компания, мы испытываем особую гордость за вышеуказанное достижение. Это убедительное свидетельство верности стратегического видения нашей компании и ещё одна важная веха, подчёркивающая растущее влияние Азербайджана в сфере глобального развития недвижимости.

«Эта награда — подтверждение прочности наших международных партнёрских связей и отражение приверженности PASHA Real Estate созданию значимых и масштабных проектов по всему региону», — отметил Озгюр Гетер, генеральный директор (CEO) PASHA Real Estate Group. «Мы по-настоящему гордимся тем, что вносим свой вклад в развитие архитектурного облика Узбекистана и внедряем мировые стандарты на каждом рынке, где реализуем свои проекты».

О компании PASHA Real Estate Group 

PASHA Real Estate Group специализируется на инвестициях в недвижимость, её строительстве, стратегическом управлении и эксплуатации. География деятельности охватывает Азербайджан, Турцию, Грузию, Узбекистан и Черногорию. Портфель группы включает в себя роскошные отели, курорты мирового класса, торговые комплексы, элитную жилую недвижимость и многофункциональные проекты. Придерживаясь принципов качества, надёжности и клиентоориентированности, PASHA Real Estate Group стремится устанавливать новые отраслевые стандарты и повышать стоимость своих активов на глобальном уровне.

www.pasharealestate.az

Пезешкиан Алиеву: «Иран верит в открытие коммуникаций с уважением территориальной целостности»
Пезешкиан Алиеву: «Иран верит в открытие коммуникаций с уважением территориальной целостности»
14:13 633
Трамп заявил об обмене пленными между Россией и Украиной. Подтверждения пока нет
Трамп заявил об обмене пленными между Россией и Украиной. Подтверждения пока нет новость дополнена
13:53 574
«Искреннее пожелание» Лаврова Азербайджану
«Искреннее пожелание» Лаврова Азербайджану
13:44 1768
В Турции задержаны полсотни военнослужащих
В Турции задержаны полсотни военнослужащих видео; обновлено 13:22
13:22 1977
TuranBank успешно завершил экологический проект в рамках программы Yaşıl ASAN
TuranBank успешно завершил экологический проект в рамках программы Yaşıl ASAN ФОТО
13:16 353
Алиев обратился к министрам стран Организации тюркских государств
Алиев обратился к министрам стран Организации тюркских государств фото 12:59
12:59 2027
Новое заявление Казахстана о сбитом самолете AZAL
Новое заявление Казахстана о сбитом самолете AZAL
12:36 3247
США требуют не отправлять Мединского на переговоры по Украине
США требуют не отправлять Мединского на переговоры по Украине
12:19 2346
Иран прокололся: Трамп с Нетаньяху Хаменеи на пушку взяли
Иран прокололся: Трамп с Нетаньяху Хаменеи на пушку взяли горячая тема
10:57 2903
Медведей вызволили из плена в Азербайджане… и перевезут в Великобританию
Медведей вызволили из плена в Азербайджане… и перевезут в Великобританию поговорим о наших проблемах
01:01 8265
SOCAR углубляется в Болгарии
SOCAR углубляется в Болгарии
11:56 868

ЭТО ВАЖНО

Пезешкиан Алиеву: «Иран верит в открытие коммуникаций с уважением территориальной целостности»
Пезешкиан Алиеву: «Иран верит в открытие коммуникаций с уважением территориальной целостности»
14:13 633
Трамп заявил об обмене пленными между Россией и Украиной. Подтверждения пока нет
Трамп заявил об обмене пленными между Россией и Украиной. Подтверждения пока нет новость дополнена
13:53 574
«Искреннее пожелание» Лаврова Азербайджану
«Искреннее пожелание» Лаврова Азербайджану
13:44 1768
В Турции задержаны полсотни военнослужащих
В Турции задержаны полсотни военнослужащих видео; обновлено 13:22
13:22 1977
TuranBank успешно завершил экологический проект в рамках программы Yaşıl ASAN
TuranBank успешно завершил экологический проект в рамках программы Yaşıl ASAN ФОТО
13:16 353
Алиев обратился к министрам стран Организации тюркских государств
Алиев обратился к министрам стран Организации тюркских государств фото 12:59
12:59 2027
Новое заявление Казахстана о сбитом самолете AZAL
Новое заявление Казахстана о сбитом самолете AZAL
12:36 3247
США требуют не отправлять Мединского на переговоры по Украине
США требуют не отправлять Мединского на переговоры по Украине
12:19 2346
Иран прокололся: Трамп с Нетаньяху Хаменеи на пушку взяли
Иран прокололся: Трамп с Нетаньяху Хаменеи на пушку взяли горячая тема
10:57 2903
Медведей вызволили из плена в Азербайджане… и перевезут в Великобританию
Медведей вызволили из плена в Азербайджане… и перевезут в Великобританию поговорим о наших проблемах
01:01 8265
SOCAR углубляется в Болгарии
SOCAR углубляется в Болгарии
11:56 868
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться