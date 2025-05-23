Новое заявление Казахстана о сбитом самолете AZAL

Расследование крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи аэропорта Актау в Казахстане находится на втором этапе, в рамках которого специалисты проводят исследование собранных материалов. Об этом сообщил журналистам министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.

«В целом расследование делится на несколько этапов. Первый этап - это сбор материалов соответствующих. Этот этап завершен, теперь второй этап - исследование собранных материалов. Вот мы находимся сейчас на этапе исследования», - сказал Карабаев.

Ранее Главная транспортная прокуратура Казахстана сообщила, что данные досудебного расследования крушения самолета AZAL не подлежат разглашению.

«В настоящее время принимаются все меры по обеспечению всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела. Следствие по крушению гражданского лайнера AZAL ведется по статье о нарушении правил безопасности», - подчеркнули в ведомстве.