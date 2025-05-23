USD 1.7000
EUR 1.9241
RUB 2.1329
Подписаться на уведомления
Армия Путина прорвала фронт под Константиновкой. Украина может потерять еще один крупный город
Новость дня
Армия Путина прорвала фронт под Константиновкой. Украина может потерять еще один крупный город

Представителя Евросоюза не пустили в Грузию

12:38 1070

В Грузию не впустили сотрудника представительства ЕС в Тбилиси Саймона Ванденбрука, сообщают грузинские СМИ.

Сообщается, что 21 мая из тбилисского аэропорта Ванденбрука вернули в страну отправления ближайшим рейсом.

Причины отказа во въезде не называются. Представительство ЕС ситуацию пока не комментировало.

Саймон Ванденбрук работает в отделе сотрудничества Делегации ЕС в Грузии, которая входит в структуру службы внешних связей Европейского союза (EEAS). В его обязанности входит координация программ помощи, реализация соглашения об ассоциации и развитие политических и экономических связей между ЕС и Грузией.

Пезешкиан Алиеву: «Иран верит в открытие коммуникаций с уважением территориальной целостности»
Пезешкиан Алиеву: «Иран верит в открытие коммуникаций с уважением территориальной целостности»
14:13 635
Трамп заявил об обмене пленными между Россией и Украиной. Подтверждения пока нет
Трамп заявил об обмене пленными между Россией и Украиной. Подтверждения пока нет новость дополнена
13:53 576
«Искреннее пожелание» Лаврова Азербайджану
«Искреннее пожелание» Лаврова Азербайджану
13:44 1771
В Турции задержаны полсотни военнослужащих
В Турции задержаны полсотни военнослужащих видео; обновлено 13:22
13:22 1981
TuranBank успешно завершил экологический проект в рамках программы Yaşıl ASAN
TuranBank успешно завершил экологический проект в рамках программы Yaşıl ASAN ФОТО
13:16 353
Алиев обратился к министрам стран Организации тюркских государств
Алиев обратился к министрам стран Организации тюркских государств фото 12:59
12:59 2029
Новое заявление Казахстана о сбитом самолете AZAL
Новое заявление Казахстана о сбитом самолете AZAL
12:36 3251
США требуют не отправлять Мединского на переговоры по Украине
США требуют не отправлять Мединского на переговоры по Украине
12:19 2349
Иран прокололся: Трамп с Нетаньяху Хаменеи на пушку взяли
Иран прокололся: Трамп с Нетаньяху Хаменеи на пушку взяли горячая тема
10:57 2905
Медведей вызволили из плена в Азербайджане… и перевезут в Великобританию
Медведей вызволили из плена в Азербайджане… и перевезут в Великобританию поговорим о наших проблемах
01:01 8265
SOCAR углубляется в Болгарии
SOCAR углубляется в Болгарии
11:56 868

ЭТО ВАЖНО

Пезешкиан Алиеву: «Иран верит в открытие коммуникаций с уважением территориальной целостности»
Пезешкиан Алиеву: «Иран верит в открытие коммуникаций с уважением территориальной целостности»
14:13 635
Трамп заявил об обмене пленными между Россией и Украиной. Подтверждения пока нет
Трамп заявил об обмене пленными между Россией и Украиной. Подтверждения пока нет новость дополнена
13:53 576
«Искреннее пожелание» Лаврова Азербайджану
«Искреннее пожелание» Лаврова Азербайджану
13:44 1771
В Турции задержаны полсотни военнослужащих
В Турции задержаны полсотни военнослужащих видео; обновлено 13:22
13:22 1981
TuranBank успешно завершил экологический проект в рамках программы Yaşıl ASAN
TuranBank успешно завершил экологический проект в рамках программы Yaşıl ASAN ФОТО
13:16 353
Алиев обратился к министрам стран Организации тюркских государств
Алиев обратился к министрам стран Организации тюркских государств фото 12:59
12:59 2029
Новое заявление Казахстана о сбитом самолете AZAL
Новое заявление Казахстана о сбитом самолете AZAL
12:36 3251
США требуют не отправлять Мединского на переговоры по Украине
США требуют не отправлять Мединского на переговоры по Украине
12:19 2349
Иран прокололся: Трамп с Нетаньяху Хаменеи на пушку взяли
Иран прокололся: Трамп с Нетаньяху Хаменеи на пушку взяли горячая тема
10:57 2905
Медведей вызволили из плена в Азербайджане… и перевезут в Великобританию
Медведей вызволили из плена в Азербайджане… и перевезут в Великобританию поговорим о наших проблемах
01:01 8265
SOCAR углубляется в Болгарии
SOCAR углубляется в Болгарии
11:56 868
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться