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Суд не позволил Трампу закрыть Минобразования

12:50 735

Федеральный окружной суд Массачусетса заблокировал указ президента США Дональда Трампа о «реорганизации» Министерства образования США. Об этом пишет Associated Press.

Судья Джун Мён Джин также потребовал восстановить в должности все 1,3 тыс. сокращенных сотрудников. Он подчеркнул, что указ Трампа грозит ограничением доступа уязвимых групп населения к образованию, а также отметил, что сокращение штата министерства парализует его работу, что доказывает ложность формулировки указа о том, что его якобы только реорганизуют.

В Белом доме назвали решение суда превышением полномочий и подчеркнули, что целью указа Трампа является не закрытие министерства, а повышение его эффективности.

Трамп подписал указ о начале ликвидации Министерства образования 20 марта 2025 года. Министерство образования США было создано в 1973 году.

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