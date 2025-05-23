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В Турции задержаны полсотни военнослужащих

видео; обновлено 13:22
13:22 1984

В ходе комплексной операции против FETÖ, проведенной в 36 провинциях Турции, были выданы ордера на задержание 63 действующих военнослужащих вооруженных сил Турции. 56 военнослужащих были задержаны, сообщают турецкие СМИ.

Согласно заявлению Главной прокуратуры Стамбула, секретная структура FETO создала обширную сеть в турецких вооруженных силах.

Задержания прошли, в том числе в Стамбуле, Анкаре, Бурсе, Эрзуруме.

*** 12:58 

Турецкие силовики задержали 56 военных, подозреваемых в причастности к организации госпереворота в 2016 году.

Их подозревают в сотрудничестве с террористической организацией FETÖ. Операция проходит в Анкаре, Стамбуле и еще более чем в 30 провинциях.

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