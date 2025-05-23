В Турции задержаны полсотни военнослужащих

В ходе комплексной операции против FETÖ, проведенной в 36 провинциях Турции, были выданы ордера на задержание 63 действующих военнослужащих вооруженных сил Турции. 56 военнослужащих были задержаны, сообщают турецкие СМИ.

Согласно заявлению Главной прокуратуры Стамбула, секретная структура FETO создала обширную сеть в турецких вооруженных силах.

Задержания прошли, в том числе в Стамбуле, Анкаре, Бурсе, Эрзуруме.