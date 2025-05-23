Половина венгров негативно оценивает правление Орбана

Согласно данным опроса, проведенного по заказу издания Telex, 50% респондентов оценили деятельность правительства Орбана как негативную, тогда как 39% считают ее положительной.

Среди сторонников правящей партии «Фидес» 88% положительно оценивают премьер-министра, и лишь 1% высказались резко негативно. В то же время 87% сторонников оппозиционной партии «Тиса» назвали влияние Орбана негативным, и только 1% — очень позитивным.

Исследование также выявило существенные различия между возрастными группами. Среди граждан старше 60 лет преобладают положительные оценки, в то время как среди молодёжи от 18 до 25 лет почти 60% высказались негативно о текущем политическом курсе.

Оценки состояния демократии также существенно различаются. 40% сторонников «Фидес» считают, что за последние годы ситуация с демократией улучшилась. Среди оппозиционно настроенных избирателей такой ответ дали лишь 2–3%, тогда как большинство полагает, что ситуация ухудшилась.

На вопрос о личном благосостоянии 45% сторонников «Фидес» заявили, что живут лучше, чем 15 лет назад. В то же время 66% сторонников партии «Тиса» считают, что их финансовое положение ухудшилось.

По мнению 65% всех опрошенных, в течение последних лет правительство в большей степени способствовало интересам обеспеченных граждан. Кроме того, многие респонденты — включая 45% сторонников правящей партии — отметили важность политических связей для карьерного продвижения.

В сравнении с оппозиционным лидером Петером Мадяром большинство участников опроса считают, что он мог бы эффективнее справляться с вопросами, связанными с борьбой с коррупцией, здравоохранением, образованием и экономикой. Вместе с тем Орбану приписывают сильные стороны в миграционной политике и поддержке семей.

Отвечая на вопрос о возможности смены власти, около 40% респондентов выразили сомнение в том, что действующее правительство может быть заменено демократическим путём. Однако число тех, кто верит в такую возможность, увеличилось за последние пять лет — особенно среди сторонников партии «Тиса», где доля оптимистов составляет 54%.