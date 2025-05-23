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Азербайджан – лидер по темпам развития инновационной экосистемы среди первой четверки стран Центральной Азии

16:20 295

Аналитическая платформа в сфере инновационной экономики StartupBlink представила Глобальный индекс стартап-экосистем за 2025 год. Азербайджан, демонстрируя стабильный рост на протяжении последних четырёх лет, достиг наивысшего результата в этом году — поднявшись сразу на 6 позиций по сравнению с 2024 годом, страна заняла 74-е место в глобальном рейтинге. Годовой темп роста экосистемы составил 24%, что является самым высоким показателем среди стран, входящих в первую четвёрку региона Центральной Азии.

Еще одним достижением Азербайджана стало признание Баку «Городом года» в рейтинге. Столица обошла конкурентов по внедрению инновационных технологий в таких сферах, как электронная коммерция, розничная торговля, образование, а также социально-развлекательный сектор. Кроме того, Баку вошел в топ-100 мирового рейтинга по ряду категорий: мероприятия (31-е место), логистика (65-е), туризм (71-е), онлайн-рынки (91-е) и SaaS-сервисы.

В отчете также представлен общий обзор стартап-экосистемы. В этом контексте особо подчеркивается роль Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) как ведущего государственного органа, способствующего развитию местной экосистемы, продвижению инноваций и цифровизации. Отмечается исключительная роль Агентства в создании инновационной инфраструктуры, развитии технопарков, обеспечении доступа к финансовым механизмам для инновационных проектов, подготовке кадров в сфере ИКТ и установлении международных партнерств.

В отчете также упоминаются значимые инициативы İRİA — такие как премия IDDA Awards, а также мероприятия, проводимые при участии Агентства — Baku ID и INMerge Innovation Summit, которые вносят весомый вклад в развитие экосистемы.

Отметим, что в глобальном рейтинге StartupBlink Азербайджан занимал 89-е место в 2021 году, 85-е — в 2022, 84-е — в 2023 и 80-е — в 2024 году. В 2025 году были оценены инновационные показатели 118 стран и 1473 городов. Первую пятерку рейтинга составили США, Великобритания, Израиль, Сингапур и Канада.

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