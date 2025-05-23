USD 1.7000
EUR 1.9241
RUB 2.1329
Подписаться на уведомления
Армия Путина прорвала фронт под Константиновкой. Украина может потерять еще один крупный город
Новость дня
Армия Путина прорвала фронт под Константиновкой. Украина может потерять еще один крупный город

TuranBank успешно завершил экологический проект в рамках программы Yaşıl ASAN

ФОТО
13:16 353

ОАО «ТуранБанк», один из ведущих банков страны, успешно реализовал экологический проект, направленный на сбор и переработку бумажных отходов в рамках экологической программы Yaşıl ASAN «Волонтеров ASAN».

Так, в рамках экологического проекта в целях защиты окружающей среды, предотвращения образования бумажных отходов и популяризации процесса переработки вторсырья в точках продаж TuranBank и в головном офисе установлены специальные контейнеры для сбора бумажных отходов. Основная цель проекта - внести вклад в защиту деревьев, поддержание экологического баланса и повышение чувства экологической ответственности у населения.

В рамках экологической программы Yaşıl ASAN на сегодняшний день собрано и отправлено на переработку более 2200 тонн бумажных отходов. Благодаря этой инициативе удалось предотвратить вырубку более 37 400 деревьев. Эти показатели имеют большое значение как с точки зрения сохранения природы, так и обеспечения экологической устойчивости.

TuranBank продолжит свои усилия по защите и увеличению зеленых насаждений в нашей стране и будет активно участвовать в борьбе за защиту нашей планеты, а также в мероприятиях, принимаемых во имя охраны окружающей среды.

Пезешкиан Алиеву: «Иран верит в открытие коммуникаций с уважением территориальной целостности»
Пезешкиан Алиеву: «Иран верит в открытие коммуникаций с уважением территориальной целостности»
14:13 641
Трамп заявил об обмене пленными между Россией и Украиной. Подтверждения пока нет
Трамп заявил об обмене пленными между Россией и Украиной. Подтверждения пока нет новость дополнена
13:53 579
«Искреннее пожелание» Лаврова Азербайджану
«Искреннее пожелание» Лаврова Азербайджану
13:44 1788
В Турции задержаны полсотни военнослужащих
В Турции задержаны полсотни военнослужащих видео; обновлено 13:22
13:22 1987
TuranBank успешно завершил экологический проект в рамках программы Yaşıl ASAN
TuranBank успешно завершил экологический проект в рамках программы Yaşıl ASAN ФОТО
13:16 354
Алиев обратился к министрам стран Организации тюркских государств
Алиев обратился к министрам стран Организации тюркских государств фото 12:59
12:59 2034
Новое заявление Казахстана о сбитом самолете AZAL
Новое заявление Казахстана о сбитом самолете AZAL
12:36 3261
США требуют не отправлять Мединского на переговоры по Украине
США требуют не отправлять Мединского на переговоры по Украине
12:19 2360
Иран прокололся: Трамп с Нетаньяху Хаменеи на пушку взяли
Иран прокололся: Трамп с Нетаньяху Хаменеи на пушку взяли горячая тема
10:57 2909
Медведей вызволили из плена в Азербайджане… и перевезут в Великобританию
Медведей вызволили из плена в Азербайджане… и перевезут в Великобританию поговорим о наших проблемах
01:01 8267
SOCAR углубляется в Болгарии
SOCAR углубляется в Болгарии
11:56 870

ЭТО ВАЖНО

Пезешкиан Алиеву: «Иран верит в открытие коммуникаций с уважением территориальной целостности»
Пезешкиан Алиеву: «Иран верит в открытие коммуникаций с уважением территориальной целостности»
14:13 641
Трамп заявил об обмене пленными между Россией и Украиной. Подтверждения пока нет
Трамп заявил об обмене пленными между Россией и Украиной. Подтверждения пока нет новость дополнена
13:53 579
«Искреннее пожелание» Лаврова Азербайджану
«Искреннее пожелание» Лаврова Азербайджану
13:44 1788
В Турции задержаны полсотни военнослужащих
В Турции задержаны полсотни военнослужащих видео; обновлено 13:22
13:22 1987
TuranBank успешно завершил экологический проект в рамках программы Yaşıl ASAN
TuranBank успешно завершил экологический проект в рамках программы Yaşıl ASAN ФОТО
13:16 354
Алиев обратился к министрам стран Организации тюркских государств
Алиев обратился к министрам стран Организации тюркских государств фото 12:59
12:59 2034
Новое заявление Казахстана о сбитом самолете AZAL
Новое заявление Казахстана о сбитом самолете AZAL
12:36 3261
США требуют не отправлять Мединского на переговоры по Украине
США требуют не отправлять Мединского на переговоры по Украине
12:19 2360
Иран прокололся: Трамп с Нетаньяху Хаменеи на пушку взяли
Иран прокололся: Трамп с Нетаньяху Хаменеи на пушку взяли горячая тема
10:57 2909
Медведей вызволили из плена в Азербайджане… и перевезут в Великобританию
Медведей вызволили из плена в Азербайджане… и перевезут в Великобританию поговорим о наших проблемах
01:01 8267
SOCAR углубляется в Болгарии
SOCAR углубляется в Болгарии
11:56 870
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться