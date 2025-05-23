TuranBank успешно завершил экологический проект в рамках программы Yaşıl ASAN

ОАО «ТуранБанк», один из ведущих банков страны, успешно реализовал экологический проект, направленный на сбор и переработку бумажных отходов в рамках экологической программы Yaşıl ASAN «Волонтеров ASAN».

Так, в рамках экологического проекта в целях защиты окружающей среды, предотвращения образования бумажных отходов и популяризации процесса переработки вторсырья в точках продаж TuranBank и в головном офисе установлены специальные контейнеры для сбора бумажных отходов. Основная цель проекта - внести вклад в защиту деревьев, поддержание экологического баланса и повышение чувства экологической ответственности у населения.

В рамках экологической программы Yaşıl ASAN на сегодняшний день собрано и отправлено на переработку более 2200 тонн бумажных отходов. Благодаря этой инициативе удалось предотвратить вырубку более 37 400 деревьев. Эти показатели имеют большое значение как с точки зрения сохранения природы, так и обеспечения экологической устойчивости.

TuranBank продолжит свои усилия по защите и увеличению зеленых насаждений в нашей стране и будет активно участвовать в борьбе за защиту нашей планеты, а также в мероприятиях, принимаемых во имя охраны окружающей среды.