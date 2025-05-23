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Лавров о новых переговорах с Украиной

13:23 863

Второй раунд переговоров с Украиной будет, работа над меморандумом уже в продвинутой стадии со стороны Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы всегда подчеркивали на высшем уровне и на других уровнях, что мы готовы к мирным переговорам, которые будут посвящены пониманию и устранению первопричин этого кризиса», — сказал он.

Глава МИД России также отметил, что Украина подтвердила, что будет второй раунд переговоров с РФ.

При этом Лавров назвал нереалистичной встречу делегаций России и Украины в Ватикане.

Первый раунд переговоров состоялся 16 мая в Стамбуле и стал первой очной встречей делегаций с 2022 года. Стороны договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000».

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