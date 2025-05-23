Что день грядущий нам готовит

В субботу, 24 мая, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, местами возможны кратковременные дожди. Прогнозируется умеренный северо-западный ветер, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

Температура воздуха ночью составит 16-19, днем - 22-27 градусов тепла.

Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-65, днем - 45-50%.

В регионах Азербайджана местами кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах ливни и град, в высокогорье выпадет снег. Умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-17, днем - 23-28 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем - 13-18 градусов тепла.