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«Искреннее пожелание» Лаврова Азербайджану

13:44 1797

Россия «искренне желает успеха» Армении и Азербайджану в заключении мирного договора и готова продолжать оказывать сторонам всяческое содействие в выработке и подписании такого документа. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на конференции высокого уровня, посвященной «историческим южнорусским землям».

«Нужно подписать мирный договор между Арменией и Азербайджаном, мы искренне желаем им успеха в этом, - отметил он. - Ясно, что договор стал возможным благодаря нескольким трехсторонним саммитам РФ - Азербайджан - Армения. Мы готовы и далее оказывать содействие, если обе стороны в этом заинтересованы».

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