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Грузия ввела запрет для россиян и белорусов

13:50 884

Агентство обслуживания МВД Грузии подтвердило, что в стране начал действовать запрет для граждан Беларуси и России на вывоз из страны легковых автомобилей и спецтехники, сообщает ТАСС.

Эти ограничения Грузия ввела 15 мая, чтобы выполнить международные санкции, введенные против России, в частности 11-й пакет санкций, согласно которому гражданам России и Беларуси «запрещен реэкспорт автомобилей в третьи страны».

Ранее сообщалось, что Банк Грузии ввел ограничения для клиентов с российским гражданством на покупку предметов роскоши дороже €300.

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