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Армия Путина прорвала фронт под Константиновкой. Украина может потерять еще один крупный город

Летнее наступление России: что известно о планах Путина?

13:51 696

Летняя наступательная операция российских войск может быть сосредоточена на трех направлениях: Покровск, Константиновка и Новопавловка. Об этом рассказала аналитик по вопросам России в Институте изучения войны (ISW) Анжелика Эванс, пишет РБК Украина.

Эванс отметила, что за последние пять месяцев Россия перебрасывала подразделения из районов Великой Новоселки и Орехова в зону Покровск-Константиновка, что может указывать на подготовку к новой фазе активных боевых действий. Особое внимание уделяется Покровску, где россияне в течение года создают условия для окружения города.

Кроме того, недавние атаки в южной части Белгородской области могут быть попыткой расширить плацдарм в северной части Харьковской области. Однако, учитывая отсутствие значительных успехов на Харьковском направлении в течение почти года, Эванс считает его менее приоритетным для России в предстоящий период.

По словам аналитика, с 2022 года российские войска не демонстрируют способности к быстрым механизированным маневрам. Захват Донецкой области превратился в многолетнюю кампанию, основанную на медленном продвижении пехоты. «Концепция победы Владимира Путина базируется на изнурительном наступлении с ежедневным продвижением на 1-2 километра. Потери значительны, но российское командование, похоже, устраивает такой подход. В ближайшей перспективе вряд ли стоит ожидать изменений в тактике или возможностей, которые позволили бы России быстро захватывать большие территории», — пояснила Эванс.

Эванс также указала, что в ближайшие недели или месяцы российские силы могут попытаться войти в Днепропетровскую область, административная граница которой находится примерно в трех километрах от текущих позиций россиян. Однако из-за отсутствия прогресса в последние месяцы и при сохранении оборонительных возможностей ВСУ, включая использование дронов, продвижение, вероятно, будет столь же медленным и затяжным, как в Донецкой области.

Источники из западных стран ранее сообщали о планах России продолжить наступление летом с акцентом на захват территорий на востоке Украины. Кроме того, Владимир Путин недавно заявил о намерении создать «буферную зону безопасности» вдоль границы с Украиной.

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