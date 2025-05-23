USD 1.7000
EUR 1.9241
RUB 2.1329
Подписаться на уведомления
Армия Путина прорвала фронт под Константиновкой. Украина может потерять еще один крупный город
Новость дня
Армия Путина прорвала фронт под Константиновкой. Украина может потерять еще один крупный город

Трамп заявил об обмене пленными между Россией и Украиной. Подтверждения пока нет

новость дополнена
13:53 581

Президент США Дональд Трамп заявил, что между Украиной и Россией произошел масштабный обмен пленными.

Официального подтверждения со стороны Украины или России пока нет.

«Только что завершился крупный обмен пленными между Россией и Украиной. Он вступит в силу в ближайшее время. Поздравляю обе стороны с этими переговорами. Это может привести к чему-то большому???» — написал президент США в своей соцсети Truth Social.

Накануне Россия и Украина обменялись списками военнопленных для обмена. Представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев говорил, что такой обмен технически сложно провести в один день, поэтому процесс передачи разобьют на несколько дней. Когда именно состоится обмен — не сообщалось.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил в Telegram-канале, что обмен продлится три дня — с 23 по 25 мая. По его словам, 23 мая должна состояться первая часть обмена, в рамках которой обе стороны передадут 300 человек.

Договоренность о проведении обмена по формуле «1000 на 1000» была достигнута по итогам трехсторонней встречи в Стамбуле 16 мая.

Пезешкиан Алиеву: «Иран верит в открытие коммуникаций с уважением территориальной целостности»
Пезешкиан Алиеву: «Иран верит в открытие коммуникаций с уважением территориальной целостности»
14:13 651
Трамп заявил об обмене пленными между Россией и Украиной. Подтверждения пока нет
Трамп заявил об обмене пленными между Россией и Украиной. Подтверждения пока нет новость дополнена
13:53 582
«Искреннее пожелание» Лаврова Азербайджану
«Искреннее пожелание» Лаврова Азербайджану
13:44 1806
В Турции задержаны полсотни военнослужащих
В Турции задержаны полсотни военнослужащих видео; обновлено 13:22
13:22 1994
TuranBank успешно завершил экологический проект в рамках программы Yaşıl ASAN
TuranBank успешно завершил экологический проект в рамках программы Yaşıl ASAN ФОТО
13:16 354
Алиев обратился к министрам стран Организации тюркских государств
Алиев обратился к министрам стран Организации тюркских государств фото 12:59
12:59 2039
Новое заявление Казахстана о сбитом самолете AZAL
Новое заявление Казахстана о сбитом самолете AZAL
12:36 3272
США требуют не отправлять Мединского на переговоры по Украине
США требуют не отправлять Мединского на переговоры по Украине
12:19 2368
Иран прокололся: Трамп с Нетаньяху Хаменеи на пушку взяли
Иран прокололся: Трамп с Нетаньяху Хаменеи на пушку взяли горячая тема
10:57 2913
Медведей вызволили из плена в Азербайджане… и перевезут в Великобританию
Медведей вызволили из плена в Азербайджане… и перевезут в Великобританию поговорим о наших проблемах
01:01 8269
SOCAR углубляется в Болгарии
SOCAR углубляется в Болгарии
11:56 870

ЭТО ВАЖНО

Пезешкиан Алиеву: «Иран верит в открытие коммуникаций с уважением территориальной целостности»
Пезешкиан Алиеву: «Иран верит в открытие коммуникаций с уважением территориальной целостности»
14:13 651
Трамп заявил об обмене пленными между Россией и Украиной. Подтверждения пока нет
Трамп заявил об обмене пленными между Россией и Украиной. Подтверждения пока нет новость дополнена
13:53 582
«Искреннее пожелание» Лаврова Азербайджану
«Искреннее пожелание» Лаврова Азербайджану
13:44 1806
В Турции задержаны полсотни военнослужащих
В Турции задержаны полсотни военнослужащих видео; обновлено 13:22
13:22 1994
TuranBank успешно завершил экологический проект в рамках программы Yaşıl ASAN
TuranBank успешно завершил экологический проект в рамках программы Yaşıl ASAN ФОТО
13:16 354
Алиев обратился к министрам стран Организации тюркских государств
Алиев обратился к министрам стран Организации тюркских государств фото 12:59
12:59 2039
Новое заявление Казахстана о сбитом самолете AZAL
Новое заявление Казахстана о сбитом самолете AZAL
12:36 3272
США требуют не отправлять Мединского на переговоры по Украине
США требуют не отправлять Мединского на переговоры по Украине
12:19 2368
Иран прокололся: Трамп с Нетаньяху Хаменеи на пушку взяли
Иран прокололся: Трамп с Нетаньяху Хаменеи на пушку взяли горячая тема
10:57 2913
Медведей вызволили из плена в Азербайджане… и перевезут в Великобританию
Медведей вызволили из плена в Азербайджане… и перевезут в Великобританию поговорим о наших проблемах
01:01 8269
SOCAR углубляется в Болгарии
SOCAR углубляется в Болгарии
11:56 870
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться