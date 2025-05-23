Трамп заявил об обмене пленными между Россией и Украиной. Подтверждения пока нет

Официального подтверждения со стороны Украины или России пока нет.

«Только что завершился крупный обмен пленными между Россией и Украиной. Он вступит в силу в ближайшее время. Поздравляю обе стороны с этими переговорами. Это может привести к чему-то большому???» — написал президент США в своей соцсети Truth Social.

Накануне Россия и Украина обменялись списками военнопленных для обмена. Представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев говорил, что такой обмен технически сложно провести в один день, поэтому процесс передачи разобьют на несколько дней. Когда именно состоится обмен — не сообщалось.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил в Telegram-канале, что обмен продлится три дня — с 23 по 25 мая. По его словам, 23 мая должна состояться первая часть обмена, в рамках которой обе стороны передадут 300 человек.

Договоренность о проведении обмена по формуле «1000 на 1000» была достигнута по итогам трехсторонней встречи в Стамбуле 16 мая.