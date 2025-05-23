Главный исполнительный директор компании A-Solutions Гасан Гасанов рассказал о роли партнерства в цифровом развитии на M360 Eurasia 2025

21–22 мая 2025 года в Ташкенте, столице Узбекистана, состоялся международный форум M360 Eurasia,привлекший внимание ключевых представителей телекоммуникационного и технологического секторов. Это значимое мероприятие стало платформой для обсуждения перспектив цифровой трансформации, внедрения инноваций и укрепления стратегических альянсов. В рамках форума главный исполнительный директор компании A-Solutions Гасан Гасанов выступил на панельной сессии, посвященной роли партнерства в цифровом развитии.

Участие в дискуссии также приняли президент JazzCash (ранее MobiCash) Муртаза Али, главный исполнительный директор компании B.EST Solutions Яна Кримпе и главный исполнительный директор Парка информационных технологий Узбекистана Абдулахад Кучкаров. В своем выступлении Гасан Гасанов акцентировал внимание на критической роли сотрудничества в достижении устойчивого цифрового роста: «В A-Solutions мы убеждены, что залогом успешной цифровой трансформации являются стратегические партнёрства, выстроенные на общих ценностях и едином видении будущего. Сегодня конкурентоспособность определяется не отдельными компаниями, а целыми экосистемами. Совместные инициативы, основанные на доверии и ответственности, позволяют масштабировать продукты и усиливать влияние инноваций. Мы рассматриваем такое сотрудничество не просто как стратегию, но и как путь к долгосрочному успеху». Он также подчеркнул, что миссия A-Solutions заключается в содействии развитию цифровой экономики Азербайджана посредством продвижения безналичных расчетов и современных финтех-решений.