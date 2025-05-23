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Японцы разозлились на израильтян

14:11 626

Министерство иностранных дел Японии направило Израилю протест в связи с инцидентом, произошедшим в лагере палестинских беженцев в Дженине, где израильские военные открыли огонь рядом с группой иностранных дипломатов, в числе которых были и японские представители.

Об этом сообщил министр иностранных дел Японии Такэси Ивая на пресс-конференции в Токио.

«Это было совершенно недопустимо и заслуживает сожаления. Нами был заявлен решительный протест и требование сделать все необходимое, чтобы подобные инциденты не повторялись», — отметил он. Ивая уточнил, что граждане Японии не пострадали. По его словам, израильская сторона по дипломатическим каналам выразила сожаление в связи с произошедшим.

Ранее агентство WAFA сообщило, что израильские военные открыли интенсивный огонь в районе, где находилась делегация иностранных дипломатов, посещавших лагерь палестинских беженцев на Западном берегу реки Иордан. В состав делегации входили представители более десяти стран, включая Россию, Египет, Иорданию, Марокко, а также делегации стран ЕС. Группу сопровождали журналисты.

Израильская армия в ответ заявила, что «сожалеет о причиненных неудобствах» и пояснила, что дипломатической делегации был предоставлен утвержденный маршрут. По версии израильской стороны, делегация отклонилась от маршрута и оказалась в зоне активных боевых действий. В связи с этим военнослужащие сделали предупредительные выстрелы.

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