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Пезешкиан Алиеву: «Иран верит в открытие коммуникаций с уважением территориальной целостности»

14:13 657

Президент Ирана Масуд Пезешкиан написал письмо азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана».

«Общая история наших дружественных и соседних народов, неразрывные узы между ними стали ценным вкладом в развитие отношений между нашими странами.

Исламская Республика Иран полна решимости в общих интересах расширять и поднимать отношения на уровень стратегического партнерства, подчеркивая в этом контексте важное значение ускорения реализации совместных проектов в различных сферах, связанных с транспортом, электроэнергией, природным газом, увеличения объемов товарообмена, упрощения контактов между людьми.

Исламская Республика Иран верит в открытие коммуникационных путей с уважением территориальной целостности стран, что может сыграть важную роль в установлении прочного мира и безопасности в регионе», - говорится в тексте письма, опубликованном на официальном сайте президента Азербайджана.

Пезешкиан Алиеву: «Иран верит в открытие коммуникаций с уважением территориальной целостности»
Пезешкиан Алиеву: «Иран верит в открытие коммуникаций с уважением территориальной целостности»
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Пезешкиан Алиеву: «Иран верит в открытие коммуникаций с уважением территориальной целостности»
Пезешкиан Алиеву: «Иран верит в открытие коммуникаций с уважением территориальной целостности»
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Иран прокололся: Трамп с Нетаньяху Хаменеи на пушку взяли горячая тема
10:57 2914
Медведей вызволили из плена в Азербайджане… и перевезут в Великобританию
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