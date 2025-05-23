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Для Трампа африканцы на одно лицо

14:22 387

Президент США Дональд Трамп во время встречи с южноафриканским лидером Сирилом Рамапосой 21 мая использовал фотографии из Демократической Республики Конго, полагая, что они относятся к ситуации в Южной Африке.

Об этом сообщил фотограф агентства Reuters Джаффар Аль Катанти, автор использованных изображений.

В ходе переговоров в Белом доме одной из тем стала ситуация с белыми фермерами в Южной Африке. Президент Трамп, ссылаясь на возможные нарушения их прав, предложил им переезд в США. В качестве подтверждения своих слов он предъявил президенту Рамапосе распечатки с фотографиями, на которых, как он утверждал, изображены сцены похорон фермеров.

Позднее выяснилось, что эти кадры были сделаны в городе Гома (ДР Конго) после боевых столкновений в регионе Северное Киву с участием повстанческой группировки M23.

«На глазах у всего мира президент Трамп использовал мой снимок из ДРК, чтобы убедить президента Рамапосу в том, что в его стране белых людей убивают», — заявил Аль Катанти.

Кроме того, Трамп продемонстрировал видеозапись, где лидер южноафриканской партии «Борцы за экономическую свободу» Джулиус Малема призывает «освободить страну от белых». В ответ на это Рамапоса подчеркнул, что власти ЮАР не поддерживают подобные заявления.

Он также прокомментировал слова Трампа о большом числе убийств белых фермеров, заявив, что преступность действительно остается проблемой, однако большинство ее жертв — темнокожие граждане страны.

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