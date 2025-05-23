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Крупнейшая судоходная компания России стала убыточной

14:56 964

Крупнейшая российская судоходная компания «Совкомфлот» зафиксировала чистый убыток в размере $393 млн по итогам первого квартала 2025 года. Годом ранее компания отчиталась о прибыли в $216 млн. Выручка снизилась почти вдвое — до $278,5 млн, а совокупные потери превысили полученные доходы.

В отчете компании говорится, что причиной ухудшения финансовых показателей стали «беспрецедентные по масштабу санкции», введенные США и странами ЕС в отношении судов и активов «Совкомфлота» в начале года.

В частности, санкции США затронули 69 судов, включая 54 танкера и четыре газовоза. Позднее ЕС ввел рестрикции в отношении дочерней компании ООО «СКФ Арктика» и еще 74 судов, связанных с российскими перевозками.

Компания указывает на коммерческие и операционные сложности, в том числе перебои с оплатами по контрактам и снижение числа клиентов.

«Руководство принимает меры по минимизации производственных и экономических потерь», — отмечается в заявлении.

Аналитик БКС Дмитрий Булгаков уточняет, что часть контрагентов начала отказываться от работы с «Совкомфлотом» еще в конце прошлого года. По его словам, компании предстоит «сложный период адаптации».

Кроме финансовых трудностей, перевозчик сталкивается и с юридическими: после отказа Либерии от обслуживания судов под своим флагом «Совкомфлот» переводил их под флаги Габона, Барбадоса и Омана. Такие изменения происходят каждые полгода.

По оценке Института Брукингса, на сегодняшний день «теневой флот» России насчитывает 343 судна, используемых для обхода санкционных ограничений. На этой неделе Евросоюз и Великобритания объявили о новом пакете санкций, который затрагивает сотни судов, связанных с транспортировкой российских товаров.

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