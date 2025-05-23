Ожесточенные бои между Россией и Украиной

По его словам, на юге Россия активизировала авиацию и увеличила количество дроновых ударов. Кроме того, ВС РФ не уменьшают числа штурмовых действий и артиллерийских обстрелов по позициям Сил обороны Украины и прилегающих к линии боевого соприкосновения населенных пунктах.

На Приднепровском направлении, в Херсонской области Украины, российские войска пытаются оттеснить ВСУ от Антоновских мостов возле Херсона и захватить острова в дельте Днепра. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

В частности, на Приднепровском направлении ВС РФ проводят перегруппировку, логистические, эвакуационные и разведывательные мероприятия для продолжения попыток захватить островную зону Днепра. По словам Волошина, на Херсонщине российская армия сосредоточила на нескольких точках штурмовые группы для проведения форсирующих действий небольшими группами пехоты.

«Враг пытается вытеснить наших защитников от Антоновских мостов. Также пытается на юге островной зоны взять под контроль несколько островов. В частности, это Забич, Нестрига, Козулиский. Там противник хочет взять какой-то плацдарм, и дальше постепенно - остров за островом, пролив за проливом - осуществить высадку на правый берег», - пояснил Волошин. Он добавил, что по состоянию на сейчас все эти попытки безуспешны.

На Новопавловском направлении российская армия нанёсла удары по позициям ВСУ и населенным пунктам, в том числе с применением управляемых авиационных бомб. За сутки Силы обороны отбили 14 атак вблизи Новополя, Богатыря, Свободного Поля, Новоселки и Зеленого Поля. Как отметил спикер, Россия продолжает активные действия на этом направлении.

На Гуляйпольском направлении возобновились штурмовые действия, сопровождаемые массированными авиационными ударами по ряду населённых пунктов. Также фиксируются попытки атак в районе Красного. «Один штурм оказался неудачным, но авиационные удары на этом направлении значительно участились. Противник использует неуправляемые ракеты по Красному, Гуляйполю и другим населённым пунктам», — сообщил спикер. Сложная ситуация сохраняется и на Ореховском направлении, где применялись авиация и дроны. Украинцы отбили две атаки в районах Новоандреевки и Новоданиловки.

На указанных направлениях Россия использует тактику штурмов малыми пехотными группами до семи человек. Перед атаками проводятся интенсивные обстрелы позиций ВСУ с использованием различных видов вооружения, включая бомбы и ракеты. «После массированных ударов по украинским позициям и объектам под прикрытием средств радиоэлектронной борьбы, дронов и авиации пехотные группы противника выдвигаются на штурм, используя мотоциклы, один из которых оснащён средствами РЭБ», — пояснил спикер.