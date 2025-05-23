Вьетнам заблокирует Telegram

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные документы.

Министерство информационных технологий Вьетнама поручило телекоммуникационным операторам ограничить доступ к мессенджеру Telegram до 2 июня 2025 года.

Причиной блокировки стал отказ компании сотрудничать с местными правоохранительными органами, в частности, предоставлять данные пользователей в рамках расследования уголовных дел. В документах отмечается, что Telegram не выполнил запросы, связанные с раскрытием информации о подозреваемых в совершении преступлений.

По информации полиции Вьетнама, около 68% из 9,6 тыс. каналов и групп, действующих на платформе в стране, предположительно, связаны с мошенничеством, торговлей наркотиками и терроризмом.

Официальные представители Telegram, а также Министерства информационных технологий Вьетнама пока не прокомментировали решение.