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Вьетнам заблокирует Telegram

15:20 516

Министерство информационных технологий Вьетнама поручило телекоммуникационным операторам ограничить доступ к мессенджеру Telegram до 2 июня 2025 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные документы.

Причиной блокировки стал отказ компании сотрудничать с местными правоохранительными органами, в частности, предоставлять данные пользователей в рамках расследования уголовных дел. В документах отмечается, что Telegram не выполнил запросы, связанные с раскрытием информации о подозреваемых в совершении преступлений.

По информации полиции Вьетнама, около 68% из 9,6 тыс. каналов и групп, действующих на платформе в стране, предположительно, связаны с мошенничеством, торговлей наркотиками и терроризмом.

Официальные представители Telegram, а также Министерства информационных технологий Вьетнама пока не прокомментировали решение.

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