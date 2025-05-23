Глава армии Румынии указал на угрозы от России

Об этом он сообщил в интервью телеканалу Digi24.

Начальник Генерального штаба обороны Румынии генерал Георгице Влад заявил, что с начала войны в Украине страна регулярно сталкивается с рядом угроз, связанных с действиями России.

По словам генерала, Румыния фиксирует еженедельные случаи GPS-спуфинга — подмены и искажения сигналов глобального позиционирования.

«Мы сталкиваемся с проблемами электромагнитных помех, в первую очередь с подделкой и перемещением GPS-сигналов. Это происходит не ежедневно, но такие случаи возникают почти каждую неделю», — отметил он.

Среди других вызовов — дрейфующие морские мины в акватории Черного моря.

«С начала войны в Украине мы обнаружили 122 действующие мины. Есть также риски для подводных кабелей и трубопроводов», — добавил Георгице Влад.

Отвечая на вопрос о возможном выводе американских войск из Румынии, он заявил, что страна «готова», но подчеркнул, что на данный момент «нет никаких конкретных признаков того, что это может произойти».

Генерал также обратил внимание на протяжённость границы с Украиной — около 800 километров, отметив, что полностью перекрыть её средствами ПВО невозможно.

«Ни одно государство мира не может прикрыть такую территорию в полном объёме своими средствами», — отметил он.

C начала войны в Украине в ряде случаев зафиксированы инциденты, когда дроны или ракеты пересекали границу Румынии, что вызывало обеспокоенность Бухареста.