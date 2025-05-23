USD 1.7000
EUR 1.9241
RUB 2.1329
Подписаться на уведомления
Армия Путина прорвала фронт под Константиновкой. Украина может потерять еще один крупный город
Новость дня
Армия Путина прорвала фронт под Константиновкой. Украина может потерять еще один крупный город

Пашиняна призовут к ответу за оскорбления

15:32 1213

Комиссия по предупреждению коррупции возбудила производство по делу о возможном нарушении премьер-министром Николом Пашиняном правил поведения должностного лица во время правительственного часа в парламенте, в ходе которого он оскорблял оппозицию. Об этом сообщила депутат Нацсобрания Тагуи Товмасян со ссылкой на главу Комиссии Мариам Галстян.

Внимание комиссии привлекли такие выражения, как «амбал» («болван» или «хам») и «Сядь на место, не действуй мне на нервы», а также угроза «Я вас всех заберу и посажу в подвалы СНБ» и другие повторяющиеся неуважительные высказывания. Производство было начато 15 мая на основании публикаций в СМИ.

«Комиссия подтверждает свою позицию о том, что даже в случае высказываний со стороны лиц, занимающих политические должности в парламенте, использование определённых выражений не может считаться правомерным и отмечает, что даже в рамках политических дебатов факт произнесения, на первый взгляд, оскорбительных выражений является достаточным основанием для фиксации предполагаемого нарушения», — говорится в материалах производства. Депутат напомнила, что ни один закон не позволяет должностному лицу, в том числе премьер-министру, выходить за рамки ответственности, ссылаясь на свои нервы или эмоции.

«Поведение Никола Пашиняна подрывает общественное доверие к власти, усиливает риски институционального разрушения и нарушает основу отношений между гражданином и государством — уважение. Такое поведение является злоупотреблением властью, направленным на унижение оппонентов и подавление демократического дискурса», — говорится в заявлении. Товмасян призвала Комиссию провести открытое и прозрачное публичное расследование и дать надлежащую профессиональную оценку.

В ходе правительственного часа в Нацсобрании 7 мая ситуация накалилась после того, как депутат оппозиционной фракции «Армения» Анна Григорян заявила, что Пашинян не проявляет воли привлекать к ответственности своих соратников за коррупционные эпизоды, а публикации в прессе не имеют никаких последствий.

В ответ премьер-министр заявил, что пресса не является судебной властью, и если руководствоваться публикациями СМИ, то оппозиционеры окажутся в подвалах СНБ как «пятое колесо». После этого он призвал депутатов «не действовать ему на нервы» и назвал их «амбалами».

McDonald’s Azərbaycan открыл новый ресторан в Гала
McDonald’s Azərbaycan открыл новый ресторан в Гала
16:32 603
Эрдоган был, Алиев был, Токаев с Мирзиеевым… А где Татар?
Эрдоган был, Алиев был, Токаев с Мирзиеевым… А где Татар? наша корреспонденция; все еще актуально
12:02 4966
Кто сливает реку Алиджанчай?
Кто сливает реку Алиджанчай?
16:36 496
В России открыто назвали цель «СВО»: Украина, Беларусь…
В России открыто назвали цель «СВО»: Украина, Беларусь…
15:37 2427
Иран прокололся: Трамп с Нетаньяху Хаменеи на пушку взяли
Иран прокололся: Трамп с Нетаньяху Хаменеи на пушку взяли горячая тема; все еще актуально
10:57 3494
Ожесточенные бои между Россией и Украиной
Ожесточенные бои между Россией и Украиной
15:12 2846
Терпимый тоталитаризм: на грани жизни и смерти
Терпимый тоталитаризм: на грани жизни и смерти высшее искусство; все еще актуально
09:04 4499
Спаситель белых
Спаситель белых горячая тема; все еще актуально
01:17 4669
Масштабный воздушный налет на Россию
Масштабный воздушный налет на Россию
14:45 1671
Масштабный обмен между Россией и Украиной
Масштабный обмен между Россией и Украиной обновлено 14:59
14:59 2538
Россия не теряет надежды свергнуть Зеленского
Россия не теряет надежды свергнуть Зеленского
14:55 1295

ЭТО ВАЖНО

McDonald’s Azərbaycan открыл новый ресторан в Гала
McDonald’s Azərbaycan открыл новый ресторан в Гала
16:32 603
Эрдоган был, Алиев был, Токаев с Мирзиеевым… А где Татар?
Эрдоган был, Алиев был, Токаев с Мирзиеевым… А где Татар? наша корреспонденция; все еще актуально
12:02 4966
Кто сливает реку Алиджанчай?
Кто сливает реку Алиджанчай?
16:36 496
В России открыто назвали цель «СВО»: Украина, Беларусь…
В России открыто назвали цель «СВО»: Украина, Беларусь…
15:37 2427
Иран прокололся: Трамп с Нетаньяху Хаменеи на пушку взяли
Иран прокололся: Трамп с Нетаньяху Хаменеи на пушку взяли горячая тема; все еще актуально
10:57 3494
Ожесточенные бои между Россией и Украиной
Ожесточенные бои между Россией и Украиной
15:12 2846
Терпимый тоталитаризм: на грани жизни и смерти
Терпимый тоталитаризм: на грани жизни и смерти высшее искусство; все еще актуально
09:04 4499
Спаситель белых
Спаситель белых горячая тема; все еще актуально
01:17 4669
Масштабный воздушный налет на Россию
Масштабный воздушный налет на Россию
14:45 1671
Масштабный обмен между Россией и Украиной
Масштабный обмен между Россией и Украиной обновлено 14:59
14:59 2538
Россия не теряет надежды свергнуть Зеленского
Россия не теряет надежды свергнуть Зеленского
14:55 1295
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться