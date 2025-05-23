Пашиняна призовут к ответу за оскорбления

Комиссия по предупреждению коррупции возбудила производство по делу о возможном нарушении премьер-министром Николом Пашиняном правил поведения должностного лица во время правительственного часа в парламенте, в ходе которого он оскорблял оппозицию. Об этом сообщила депутат Нацсобрания Тагуи Товмасян со ссылкой на главу Комиссии Мариам Галстян.

Внимание комиссии привлекли такие выражения, как «амбал» («болван» или «хам») и «Сядь на место, не действуй мне на нервы», а также угроза «Я вас всех заберу и посажу в подвалы СНБ» и другие повторяющиеся неуважительные высказывания. Производство было начато 15 мая на основании публикаций в СМИ.

«Комиссия подтверждает свою позицию о том, что даже в случае высказываний со стороны лиц, занимающих политические должности в парламенте, использование определённых выражений не может считаться правомерным и отмечает, что даже в рамках политических дебатов факт произнесения, на первый взгляд, оскорбительных выражений является достаточным основанием для фиксации предполагаемого нарушения», — говорится в материалах производства. Депутат напомнила, что ни один закон не позволяет должностному лицу, в том числе премьер-министру, выходить за рамки ответственности, ссылаясь на свои нервы или эмоции.

«Поведение Никола Пашиняна подрывает общественное доверие к власти, усиливает риски институционального разрушения и нарушает основу отношений между гражданином и государством — уважение. Такое поведение является злоупотреблением властью, направленным на унижение оппонентов и подавление демократического дискурса», — говорится в заявлении. Товмасян призвала Комиссию провести открытое и прозрачное публичное расследование и дать надлежащую профессиональную оценку.

В ходе правительственного часа в Нацсобрании 7 мая ситуация накалилась после того, как депутат оппозиционной фракции «Армения» Анна Григорян заявила, что Пашинян не проявляет воли привлекать к ответственности своих соратников за коррупционные эпизоды, а публикации в прессе не имеют никаких последствий.

В ответ премьер-министр заявил, что пресса не является судебной властью, и если руководствоваться публикациями СМИ, то оппозиционеры окажутся в подвалах СНБ как «пятое колесо». После этого он призвал депутатов «не действовать ему на нервы» и назвал их «амбалами».