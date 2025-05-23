В России открыто назвали цель «СВО»: Украина, Беларусь…

«Полным решением целей» так называемой «специальной военной операции» является создание единого Союзного государства: Россия — Украина — Беларусь, сказал RTVI член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его мнению, это было бы «восстановлением русского мира в рамках его естественных границ».

«Мы все — русские, Киев — мать городов русских, князь Владимир — русский, Юрий Долгорукий — русский, Ярослав Мудрый — русский и так далее. Поэтому мы должны, безусловно, защитить свой русский мир. Иначе мы можем и страну не сохранить», — заявил Соболев, добавив, что для решения этой задачи «нужна мощная, хорошо обученная, хорошо вооруженная армия» и «военно-патриотическое воспитание молодежи».

Президент РФ Владимир Путин, объявляя о вторжении в Украину, называл ее целями «денацификацию и демилитаризацию», а также «защиту» жителей Донбасса. Однако менее чем за год боевых действий в сепаратистских «ДНР» и «ЛНР» погибло больше мирных жителей, чем за 7 лет минских соглашений. К 2025 году число жертв среди гражданских по всей территории Украины увеличилось до 12,5 тыс., включая 650 детей, подсчитывала ООН.

На этом фоне американский Институт изучения войны (ISW) сообщает, что российские власти восстанавливают свою многолетнюю позицию об отрицании законности распада Советского Союза в 1991 году, вероятно, чтобы отрицать суверенитет и независимость Украины и Беларуси в будущем.

В ISW обратили внимание на заявления глава комитета Госдумы России по вопросам защиты семьи, отцовства, материнства и детства и члена Центрального комитета Компартии Нины Останиной, которая 22 мая сказала, что депутаты Думы готовы поднять вопрос о «вероятной незаконности» распада Советского Союза. Останина согласилась с утверждением советника президента России Антона Кобякова от 21 мая о том, что учредительный орган Советского Союза не участвовал в распаде Советского Союза, и потому он все еще существует юридически.

«Российские власти периодически возрождают ложные нарративы о незаконности роспуска Советского Союза и призывы к его восстановлению по меньшей мере с 2014 года, а также продвигали эти информационные усилия в 2021 и 2023 годах. Кремль прилагает стратегические усилия для фактической аннексии Беларуси в рамках Союзного государства России и Беларуси и последовательно отрицает суверенитет Украины», – говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что Кремль, возможно, поручает чиновникам низшего уровня снова внедрить нарратив о якобы незаконном распаде Советского Союза в российское информационное пространство, чтобы создать условия Кремлю для отзыва признания Украины и Беларуси независимыми государствами в будущем и призыву к объединенному российскому, белорусскому и украинскому государству.