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Трамп пригрозил Apple

15:51 843

Президент США Дональд Трамп потребовал от американской компании Apple перенести производство iPhone в США, пригрозив в противном случае ввести пошлины.

«Я уже давно проинформировал [генерального директора Apple] Тима Кука, что iPhone, которые будут продаваться на территории США, должны производиться и собираться в США, а не в Индии или где-либо еще. Если это не будет так, Apple должна будет уплатить Соединенным Штатам пошлину в размере не менее 25%», - написал он в Truth Social.

В настоящее время на Индию приходится около 18% мирового производства iPhone. Доля Китая в их выпуске составляет более 75%. По данным Bloomberg, в 2024-2025 финансовом году (окончился в марте) Apple произвела iPhone в Индии на общую сумму $14 млрд, что составляет около 14% от общего объема ее производства.

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