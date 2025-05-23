Трамп нацелился на европейцев

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости введения 50-процентных пошлин на товары из Европейского союза. Об этом он написал в своей публикации в социальной сети Truth Social.
«Евросоюз, созданный с основной целью извлекать выгоду из торговли с США, оказался крайне сложным партнером. Его мощные торговые барьеры, налоги на добавленную стоимость, нелепые корпоративные штрафы, немонетарные торговые барьеры, манипуляции с валютой, несправедливые и необоснованные судебные иски против американских компаний и многое другое привели к торговому дефициту с США в размере свыше $250 млн в год, что совершенно неприемлемо», — написал Трамп.
По его словам, переговоры Вашингтона в Брюсселе «ни к чему не приводят».
«Поэтому я рекомендую ввести прямые 50-процентные пошлины на товары из ЕС с 1 июня 2025 года. Они не будут взиматься с товаров, произведенных в Штатах», — заявил президент.