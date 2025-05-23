Поляки перехватили российский бомбардировщик

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что вечером 22 мая по приказу Оперативного командования сил НАТО в Европе польские истребители были подняты на перехват российского бомбардировщика Су-24.

По словам министра, Су-24 якобы выполнял «опасные маневры». Перехват был осуществлен с базы НАТО в литовском Шауляе, где размещены польские ВВС в рамках миссии воздушной полиции альянса в регионе. Заявление было сделано на пресс-конференции, трансляция которой велась телеканалом TVP Info.

Минобороны России ранее заявляло, что все полёты российской авиации над международными водами выполняются в строгом соответствии с международными нормами использования воздушного пространства.