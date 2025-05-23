Дороги Ирана и США ведут в Рим

Об этом сообщает агентство ISNA.

В итальянской столице начался пятый раунд переговоров между Ираном и США по вопросам, связанным с ядерной программой Тегерана.

Консультации проходят в резиденции посла Омана, а посредником выступает глава МИД этой страны Бадр аль-Бусаиди.

Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи. В состав группы входят также его заместители Маджид Тахт-Раванчи и Казем Гарибабади, а также пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи.

Американскую сторону представляют спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон.

Это уже пятый раунд консультаций, организованных при участии Омана. Ранее раунды проходили в Маскате и Риме.