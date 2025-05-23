Фернанду Сантуш вызвал 25 футболистов на матчи с Латвией и Венгрией

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Фернанду Сантуш объявил список игроков, которые приглашены на товарищеские матчи с Латвией (7 июня, Рига) и Венгрией (10 июня, Баку). Сбор начнется 27 мая.
Вызваны 25 футболистов:
вратари - Рза Джафаров («Нефтчи»), Шахрудин Магомедалиев («Карабах»), Айдын Байрамов («Зиря»);
защитники - Аббас Гусейнов, Бахлул Мустафазаде, Бадави Гусейнов, Эльвин Джафаргулиев, Торал Байрамов (все – «Карабах»), Мерт Челик («Сабаил»), Замик Алиев («Эгнатия», Албания), Рахман Дашдамиров («Сабах»), Эльвин Бадалов («Сумгаит»);
полузащитники - Джалал Гусейнов, Рауф Рустамли (оба – «Шамахы»), Сабухи Абдуллазаде («Сумгаит»), Джейхун Нуриев, Исмаил Ибрагимли (оба – «Зиря»), Шахин Шахнияров («Габала»), Эмин Махмудов («Нефтчи»), Анатолий Нуриев, Хаял Алиев (оба – «Сабах);
нападающие: Нариман Ахундзаде, Муса Гурбанлы (оба – «Карабах»), Ренат Дадашов («Радомяк», Польша), Махир Эмрели («Нюрнберг», Германия).