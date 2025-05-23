Справка о задолженности от Azərişıq стала доступна на mygov в электронном формате

Объем цифровых услуг, предоставляемых на платформе mygov, продолжает расширяться. Благодаря новому цифровому сервису теперь граждане в полностью электронном формате могут подать заявку на «Проверку задолженности и выдачу документа об отсутствии или наличии задолженности», предоставляемую ОАО «Азеришыг» (Azərişıq ASC).

Данная услуга доступна как на портале mygov, так и в его мобильном приложении. Интеграция сервиса в платформу стала возможной благодаря сотрудничеству ОАО «Азеришыг» и Агентства инноваций и цифрового развития.

Благодаря возможностям нового цифрового сервиса пользователи могут проверить текущий статус своей задолженности и получить официальную электронную справку на основании своего кода абонента.