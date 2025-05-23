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Справка о задолженности от Azərişıq стала доступна на mygov в электронном формате

16:45 176

Объем цифровых услуг, предоставляемых на платформе mygov, продолжает расширяться. Благодаря новому цифровому сервису теперь граждане в полностью электронном формате могут подать заявку на «Проверку задолженности и выдачу документа об отсутствии или наличии задолженности», предоставляемую ОАО «Азеришыг» (Azərişıq ASC).

Данная услуга доступна как на портале mygov, так и в его мобильном приложении. Интеграция сервиса в платформу стала возможной благодаря сотрудничеству ОАО «Азеришыг» и Агентства инноваций и цифрового развития.

Благодаря возможностям нового цифрового сервиса пользователи могут проверить текущий статус своей задолженности и получить официальную электронную справку на основании своего кода абонента.

Процесс осуществляется по следующим этапам:

• Пользователь вводит абонентский код и нажимает кнопку «Проверить»

• Система предоставляет следующую информацию:

Имя, фамилия

Текущая задолженность

Долгосрочная задолженность

Дата последнего показания

Дата последнего акта

Дата и сумма последнего платежа

• Пользователь вводит свои контактные данные (номер мобильного телефона и адрес электронной почты).

• Дополнительные поля для примечаний могут быть заполнены по желанию.

• Нажатием кнопки «Отправить» запрос передается в систему и подтверждается.

• Запрос направляется в ОАО «Азеришыг», о чём пользователю отправляется SMS-уведомление.

• Статус запроса отражается в разделе «История».

• После готовности справки пользователю отправляется повторное уведомление.

• Пользователь может просмотреть и скачать электронную версию документа из раздела «История».

Отметим, что данное нововведение направлено на повышение удобства для граждан, сокращение временных затрат и переход к безбумажной модели обслуживания.

Скачать мобильное приложение mygov можно по ссылке:

https://onelink.to/rryy4q

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