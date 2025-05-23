Справка о задолженности от Azərişıq стала доступна на mygov в электронном формате

Объем цифровых услуг, предоставляемых на платформе mygov, продолжает расширяться. Благодаря новому цифровому сервису теперь граждане в полностью электронном формате могут подать заявку на «Проверку задолженности и выдачу документа об отсутствии или наличии задолженности», предоставляемую ОАО «Азеришыг» (Azərişıq ASC).
Данная услуга доступна как на портале mygov, так и в его мобильном приложении. Интеграция сервиса в платформу стала возможной благодаря сотрудничеству ОАО «Азеришыг» и Агентства инноваций и цифрового развития.
Благодаря возможностям нового цифрового сервиса пользователи могут проверить текущий статус своей задолженности и получить официальную электронную справку на основании своего кода абонента.
Процесс осуществляется по следующим этапам:
• Пользователь вводит абонентский код и нажимает кнопку «Проверить»
• Система предоставляет следующую информацию:
Имя, фамилия
Текущая задолженность
Долгосрочная задолженность
Дата последнего показания
Дата последнего акта
Дата и сумма последнего платежа
• Пользователь вводит свои контактные данные (номер мобильного телефона и адрес электронной почты).
• Дополнительные поля для примечаний могут быть заполнены по желанию.
• Нажатием кнопки «Отправить» запрос передается в систему и подтверждается.
• Запрос направляется в ОАО «Азеришыг», о чём пользователю отправляется SMS-уведомление.
• Статус запроса отражается в разделе «История».
• После готовности справки пользователю отправляется повторное уведомление.
• Пользователь может просмотреть и скачать электронную версию документа из раздела «История».
Отметим, что данное нововведение направлено на повышение удобства для граждан, сокращение временных затрат и переход к безбумажной модели обслуживания.
Скачать мобильное приложение mygov можно по ссылке:
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