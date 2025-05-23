McDonald’s Azərbaycan открыл новый ресторан в Гала

Ресторан выполнен в современном in-store формате и оформлен в дизайне Geometry, который сочетает функциональность и удобную планировку. Внутри предусмотрено 132 посадочных места, а также просторная терраса на 40 мест — удобный вариант для отдыха в тёплое время года. В ресторане также доступна услуга McDelivery, что сделает доставку в близлежащие посёлки намного быстрее.

Как и в других ресторанах McDonald’s Azərbaycan, здесь внедрены передовые технологии обслуживания — интерактивные киоски самообслуживания (EOTF), а также table service — обслуживание с подачей заказа непосредственно к столу. Для автомобилистов работает линия «МакАвто», что делает обслуживание ещё более удобным.