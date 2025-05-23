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Кто сливает реку Алиджанчай?

Ульвия Худиева
16:36 508

Жители села Байан в Огузском районе Азербайджана сообщают о загрязнении реки Алиджанчай сточными водами. В социальных сетях появились видеозаписи, подтверждающие, что неочищенные стоки сбрасываются прямо в реку.

По словам местных жителей, очистные сооружения, предназначенные для обработки сточных вод, в последние месяцы не функционируют из-за поломки двигателей, что приводит к сбросу неочищенных стоков в реку и распространению неприятного запаха в округе. Автор видео утверждает, что жители нескольких сел Шекинского района используют воду из Алиджанчая для питья и поения скота.

Алиджанчай, левый приток реки Кура, протекает через Огузский, Шекинский, Евлахский районы и территорию города Мингячевира.

Представители села Байан в комментарии haqqin.az уточнили, что очистные сооружения расположены в нижней части села, вдали от жилых домов. Они работают уже много лет, но иногда выходят из строя.

Служба объединенного водоснабжения крупных городов в свою очередь заявила, что в районе все сточные воды направляются на очистные сооружения и сбрасываются в водоемы только после обработки. По их утверждению, опубликованные видеозаписи не связаны с деятельностью Региональной службы мелиорации и водного хозяйства.

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