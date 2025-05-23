Эмин Агаларов потратит на Sea Breeze 60 млрд долларов

В Азербайджане к концу 2028 года будут завершены работы по строительству города-курорта See Breeze с отелями и апартаментами, общая сумма инвестиций в проект может составить около $60 млрд, сообщил журналистам основатель курорта Эмин Агаларов.
«See Breeze – город курортного формата, где можно отдыхать в отелях и апартаментах, а также приобретать недвижимость и жить в ней либо сдавать туристам. Реализация проекта началась в 2006 году на участке побережья Каспийского моря в 30 км от Баку.
Мы подняли уровень всех строений на 4 метра, это полунасыпной берег. Если даже Каспий вернется, строения не пострадают. У нас уже введено в эксплуатацию 3 млн кв. метров и примерно 3 млн находятся в стройке. В том числе здание Caspian Dream Liner в форме корабля, в котором верхние этажи отданы под квартиры, а на нижних расположится отель одного из международных брендов. Будут построены еще 150 коттеджей, комплекс вилл и несколько зданий резиденций с бассейнами. В проекте участвуют российские девелоперы», - рассказал Агаларов на пресс-конференции.
Сейчас протяженность береговой линии курорта – 7 км. Для размещения туристов предусмотрено 150 зданий, расположенных в 15 туристических комплексах, а также частные виллы. В ближайшие годы число таких комплексов удвоится. На курорте уже работают пляжи с необходимым оборудованием, рестораны, кафе и фудкорты, спа-центр и фитнес-центр с крытыми бассейнами, несколько открытых бассейнов, луна-парк с крытым катком, картинг, марина для катеров и яхт, корты для тенниса и падела.
Агаларов добавил, что к концу года в море будет построен насыпной полумесяц, на котором начнется строительство отелей международных брендов, первым из которых станет Hilton. С компанией уже заключено соответствующее соглашение. Ведутся переговоры и с одной из популярных турецких управляющих гостиничных компаний об открытии под ее брендом отеля с системой «все включено». Полная реализация проекта займет около 3,5 лет.
«На полумесяце 350 тыс. кв. метров площадей займут международные отели, их будет около десяти, а 650 тыс. кв. метров – это жилье. И здесь будет вся инфраструктура для отдыха – магазины, рестораны, кафе. Пример для меня – остров Джумейра в Дубае. Здесь же будет построена самая высокая в Азербайджане башня высотой 323 метра, ее спроектировал Шон Килла, знаковый архитектор, автор проектов зданий музея будущего и оперы, а также отеля Марса-аль-Араб в Дубае», - добавил он.
Предприниматель сообщил, что ведет переговоры о переносе трассы гонок Формулы-1 из Баку в See Breeze.
«Если это станет реальностью, то это будет первая трасса гонок, которая спроектирована не в черте города, а наоборот, город будет спроектирован вокруг нее, что решает проблему транспортного паралича в городе во время проведения гонок», - пояснил он.
По словам Агаларова, проведение подобных крупных событий позволит раздвинуть рамки сезона на Каспийском побережье, увеличив его в два раза – с трех месяцев до 5-6. Помимо спортивных соревнований, это концерты звезд шоу-бизнеса. Например, в июле на курорте пройдет музыкальный фестиваль DREAM Fest, а в Баку – шоу Джастина Тимберлейка.
«В перспективе 10 лет общее число туристов и резидентов на курорте увеличится до 400-500 тыс. человек, количество рабочих мест – до 50 тыс., а общая площадь курорта вырастет с 500 до 1,5 тыс. гектар», - рассказал предприниматель.
Он подчеркнул, что планирует сделать проект See Breeze сетевым и построить подобные города-курорты в других странах. Уже подписано соглашение о строительстве на берегу озера Чарвак в Узбекистане, обсуждается возможность реализации аналогичного проекта в Киргизии на берегу озера Иссык-Куль, а также в дальнейших планах рассмотреть Черногорию, Казахстан, Мальдивы, ОАЭ.
В мае Эмин Агаларов и председатель совета директоров российского туроператора Fun&Sun Тарас Демура подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого на курорт летом 2025 года будет запущена полетная программа AZAL.
«Полетная программа будет реализована с 1 июня по 14 сентября на блоках мест регулярных рейсов авиакомпании AZAL. Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю из московского аэропорта «Домодедово» в Баку. На их базе мы формируем пакетные туры, включающие перелет, трансфер и размещение в действующих объектах курорта», - сообщили в Fun&Sun.
По информации туроператора, в части объектов питания на курорте принимают российские карты «Мир».
Агаларов добавил, что, если спрос на отдых на побережье Каспийского моря будет высоким, он готов дотировать чартерные рейсы из России на курорт, чтобы «туристы могли познакомиться с новым форматом отдыха и развлечений».