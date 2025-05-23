Эмин Агаларов потратит на Sea Breeze 60 млрд долларов

В Азербайджане к концу 2028 года будут завершены работы по строительству города-курорта See Breeze с отелями и апартаментами, общая сумма инвестиций в проект может составить около $60 млрд, сообщил журналистам основатель курорта Эмин Агаларов.

«See Breeze – город курортного формата, где можно отдыхать в отелях и апартаментах, а также приобретать недвижимость и жить в ней либо сдавать туристам. Реализация проекта началась в 2006 году на участке побережья Каспийского моря в 30 км от Баку. Мы подняли уровень всех строений на 4 метра, это полунасыпной берег. Если даже Каспий вернется, строения не пострадают. У нас уже введено в эксплуатацию 3 млн кв. метров и примерно 3 млн находятся в стройке. В том числе здание Caspian Dream Liner в форме корабля, в котором верхние этажи отданы под квартиры, а на нижних расположится отель одного из международных брендов. Будут построены еще 150 коттеджей, комплекс вилл и несколько зданий резиденций с бассейнами. В проекте участвуют российские девелоперы», - рассказал Агаларов на пресс-конференции.

Сейчас протяженность береговой линии курорта – 7 км. Для размещения туристов предусмотрено 150 зданий, расположенных в 15 туристических комплексах, а также частные виллы. В ближайшие годы число таких комплексов удвоится. На курорте уже работают пляжи с необходимым оборудованием, рестораны, кафе и фудкорты, спа-центр и фитнес-центр с крытыми бассейнами, несколько открытых бассейнов, луна-парк с крытым катком, картинг, марина для катеров и яхт, корты для тенниса и падела. Агаларов добавил, что к концу года в море будет построен насыпной полумесяц, на котором начнется строительство отелей международных брендов, первым из которых станет Hilton. С компанией уже заключено соответствующее соглашение. Ведутся переговоры и с одной из популярных турецких управляющих гостиничных компаний об открытии под ее брендом отеля с системой «все включено». Полная реализация проекта займет около 3,5 лет.

«На полумесяце 350 тыс. кв. метров площадей займут международные отели, их будет около десяти, а 650 тыс. кв. метров – это жилье. И здесь будет вся инфраструктура для отдыха – магазины, рестораны, кафе. Пример для меня – остров Джумейра в Дубае. Здесь же будет построена самая высокая в Азербайджане башня высотой 323 метра, ее спроектировал Шон Килла, знаковый архитектор, автор проектов зданий музея будущего и оперы, а также отеля Марса-аль-Араб в Дубае», - добавил он. Предприниматель сообщил, что ведет переговоры о переносе трассы гонок Формулы-1 из Баку в See Breeze. «Если это станет реальностью, то это будет первая трасса гонок, которая спроектирована не в черте города, а наоборот, город будет спроектирован вокруг нее, что решает проблему транспортного паралича в городе во время проведения гонок», - пояснил он. По словам Агаларова, проведение подобных крупных событий позволит раздвинуть рамки сезона на Каспийском побережье, увеличив его в два раза – с трех месяцев до 5-6. Помимо спортивных соревнований, это концерты звезд шоу-бизнеса. Например, в июле на курорте пройдет музыкальный фестиваль DREAM Fest, а в Баку – шоу Джастина Тимберлейка. «В перспективе 10 лет общее число туристов и резидентов на курорте увеличится до 400-500 тыс. человек, количество рабочих мест – до 50 тыс., а общая площадь курорта вырастет с 500 до 1,5 тыс. гектар», - рассказал предприниматель. Он подчеркнул, что планирует сделать проект See Breeze сетевым и построить подобные города-курорты в других странах. Уже подписано соглашение о строительстве на берегу озера Чарвак в Узбекистане, обсуждается возможность реализации аналогичного проекта в Киргизии на берегу озера Иссык-Куль, а также в дальнейших планах рассмотреть Черногорию, Казахстан, Мальдивы, ОАЭ.