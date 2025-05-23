Профессиональные соревнования молодых энергетиков стартовали в Агдаме и завершились в Гадруте

Стартовали мероприятия в Агдаме 22 мая. Перед началом второго этапа соревнований на узловой подстанции «Гадрут» и учебном полигоне Цифрового центра управления участникам и представителям СМИ, прикомандированным для наблюдения за соревнованиями, был продемонстрирован короткометражный фильм о проведенной ОАО «Азеришыг» работе по налаживанию современной сети электроснабжения на освобожденных территориях Азербайджана.

В Гадруте сегодня, 23 мая, завершились соревнования «Профессиональное мастерство молодых специалистов», посвященные 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Затем начались сами соревнования. 13 команд - «Девичья башня», «Ширваншахи», «Страна Огней», «Нахчыван», «Карабах», «Аран», «Северо-Запад», «Запад», «Центральный Аран», «Ширван», «Хачмаз», «Сумгаит», «Юг» - продемонстрировали свои профессиональные навыки в четырех заданиях.

По итогам соревнований в финал вышли команды «Карабах», «Джануб», «Нахчыван» и «Центральный Аран». В финале команды соревновались в выполнении двух поставленных перед ними задач за максимально короткое время.

По итогам соревнований первое место заняла команда «Карабах», второе — «Центральный Аран», третье место у команды «Юг». Команды-победители наградили дипломами и кубками.

ОАО «Азеришыг» проводит образовательные мероприятия и конкурсы во всех регионах Азербайджана. Подобные мероприятия продолжатся и в дальнейшем в целях повышения профессиональных знаний и навыков работников ОАО, обеспечения соблюдения правил безопасности и защиты жизни людей.