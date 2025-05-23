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Фернанду Сантуш: «Я буду уволен из сборной Азербайджана? Это не мои проблемы»

Отдел спорта
17:16 1046

Главный тренер сборной Азербайджана Фернанду Сантуш поделился ожиданиями перед сбором национальной команды, который начнется 27 мая и товарищескими матчами с Латвией (7 июня, Рига) и Венгрией (10 июня, Баку).

«Какие у меня ожидания? Как всегда хотим хорошо подготовиться и победить. Есть некоторые игроки, которых хотел бы видеть, но у них травмы. Это - Амин Сейдиев, Алексей Исаев, Джошгун Диниев, Антон Кривоцук и Мустафа Ахмедзаде.

На предыдущем сборе с нами были Рамиль Шейдаев и Озанджан Кекчу. Но сейчас они не играют в своих клубах. Поэтому мы их не пригласили. Футболист, не имеющий игровой практики, не получает приглашения. Если будут играть в своих клубах, то двери сборной для них открыты.

Одно дело, когда футболист хотя бы 10-15 минут проводит на поле, а другое - когда вообще не играет. Отмена лимит на легионеров? Учитывая, что число команд в Премьер-лиге увеличится, то и шансов играть у местных будет больше.

Почему не пригласил Вусала Искендерли? Я же не могу вызвать 50 футболистов. Искендерли иногда играет на позиции правого защитника в «Болуспоре». Я слежу за каждым игроком и приглашаю лучших.

Ходят разговоры, что я буду уволен в том случае, если сборная опять проиграет? Это не мои проблемы. Это вопрос к руководству АФФА.

Я и раньше говорил, что это длинный путь, проект. Многие игроки уже были с нами на сборах, и думаю, что мы должны продолжить наш путь.

Как я оцениваю уровень азербайджанской Премьер-лиги? «Карабах» играет на высоком уровне. Но в целом чемпионату дал бы 5 баллов по 10-балльной шкале», - сказал тренер.

Сантуш надеется, что настрой футболистов на предстоящие товарищеские матчи будет максимальным.

«Будем проводить в день по одной тренировке, чтобы футболисты могли больше времени проводить со своими семьями. Дадим отдых тем игрокам, которые 31 мая сыграют за свои клубы в финале Кубка Азербайджана. Если у футболиста есть национальный дух, то в сборную он будет приезжать мотивированным. Я знаю, что у игроков хороший настрой», - сказал он.

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