Россия стреляет баллистическими ракетами по Одессе

Российские войска атаковали порт Одессы двумя баллистическими ракетами.
Погиб один человек - работник порта. 8 человек получили ранения, военных среди них нет.
Российские войска атаковали порт Одессы двумя баллистическими ракетами.
Погиб один человек - работник порта. 8 человек получили ранения, военных среди них нет.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.