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Армия Путина прорвала фронт под Константиновкой. Украина может потерять еще один крупный город
Новость дня
Армия Путина прорвала фронт под Константиновкой. Украина может потерять еще один крупный город

Россия стреляет баллистическими ракетами по Одессе

17:17 984

Российские войска атаковали порт Одессы двумя баллистическими ракетами.

Погиб один человек - работник порта. 8 человек получили ранения, военных среди них нет.

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