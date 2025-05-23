За рулем перемен: автобренд WEY дебютировал в Азербайджане

Накануне в отеле Marriott Absheron состоялась презентация премиального автомобильного бренда WEY производства китайского автогиганта Great Wall Motor (GWM).
Мероприятие собрало более 200 гостей, включая представителей прессы, автомобильных экспертов, инфлюенсеров и поклонников инновационных технологий.
Во время презентации были продемонстрированы три ключевые модели бренда WEY: флагманский габаритный кроссовер WEY 07, технологичный минивэн WEY 80 и среднеразмерный премиальный WEY 03, каждая из которых символизирует новый подход к интеллектуальному вождению, безопасности и дизайну будущего.
Региональный директор GWM Кэрол Тян выступила с приветственным словом:
«Сегодняшнее событие — это не просто запуск новых автомобилей. Это открытие новой главы в истории умного и роскошного вождения. WEY сочетает в себе философию максимальной производительности, безопасности и прогресса. Мы рады привнести наш премиальный бренд в Азербайджан — страну, которая стремительно развивается и ценит передовые технологии».
«Появление бренда WEY на нашем рынке — важное событие для всей автомобильной индустрии Азербайджана. Мы с гордостью представляем автомобили, которые отвечают самым высоким стандартам как дизайна, так и технологий. Наши клиенты получат доступ к уровню комфорта и безопасности, который раньше был доступен только в премиальном европейском сегменте» - заявил генеральный директор ЗАО «Azerbaijan Automobiles» Джамал Гулиев.
О моделях WEY:
Бренд WEY был основан в 2016 году и назван в честь основателя GWM — Джека Вэя.
Бренд WEY, производящий автомобили качества премиум, стал первой китайской автомобильной маркой, названной в честь своего создателя. WEY сочетает в себе интеллектуальные гибридные технологии, изысканный дизайн и инновационную платформу безопасности.
Конкурентные преимущества:
Модели WEY объединяет то, что они собраны на основе технологии HI-4, являющейся прорывной разработкой компании GWM. H –Hybrid, I – Intellectual, 4 – Four wheel drive.
Компания GWM вложила значительные средства в разработку системы HI-4, которую отличают следующие преимущества: достижение максимальной производительности двигателей при минимальном энергопотреблении, экономичность, высший уровень безопасности, а также внедрение интеллектуальной системы управления.
|
Параметры
|
WEY 03
|
WEY 07
|
WEY 80
|
Тип
|
Среднеразмерный кроссовер (SUV)
|
Большой кроссовер (SUV)
|
Минивэн (MPV)
|
Тип привода
|
AWD (автоматический полный привод)
|
4WD (полноприводный)
|
4WD (полноприводный)
|
Мотор
|
1,5Л Турбо ДВС + 2 электродвигателя
|
1,5Л Турбо ДВС + 2 электродвигателя
|
1,5Л Турбо ДВС + 2 электродвигателя
|
Гибридная система
|
PHEV (заряжаемый гибрид)
|
PHEV (заряжаемый гибрид)
|
PHEV (заряжаемый гибрид)
|
Габариты (мм, длина, ширина, высота)
|
4685 × 1890 × 1730
|
5156 × 1980 × 1805
|
5405 × 1960 × 1890
|
Количество мест
|
5 пассажиров (2 ряда)
|
6 пассажиров (3 ряда)
|
6 пассажиров (3 ряда)
|
Батарея / Комбинированная мощность
|
27.54 Kwh / 383 л.с.
|
42.50 Kwh / 517 л.с.
|
44.28 Kwh / 487 л.с.
|
Запас хода на электротяге/общий запас хода
|
130км / 1050км
|
201км / 1140км
|
183км / 935км
|
Расход топлива (NEDC стандарт)
|
1л/100км
|
0,2л/100км
|
0,2л/100км
|
Разгон до 100 км/ч
|
6 сек.
|
4,9 сек.
|
5,9 сек.
|
Цена
|
54, 900 АZN
|
81, 900 АZN
|
102, 000 АZN
Среднеразмерный WEY 03 Plug-in Hybrid AWD
Большой премиальный кроссовер WEY 07 Plug-in Hybrid 4WD
Премиальный Минивэн WEY 80 Business Lounge Plug-in Hybrid 4WD
Кредитные условия:
Официальный дилер GWM в Азербайджане предлагает автомобили WEY на основе широких возможностей покупки в кредит и лизинг. Минимальный первый взнос составляет 20% стоимости под 12% годовых при покупке в кредит, 10% стоимости и гибкая система годовых при покупке в лизинг. Максимальный срок оформления кредитного договора – 60 месяцев (5 лет).
Гарантия:
Эксклюзивный дистрибьютор ЗАО Azerbaijan Automobiles предоставляет официальную 8-летнюю гарантию (или 160 000 км) на гибридную линейку своих автомобилей (в том числе WEY), которая распространяется на машины, приобретенные у официального дистрибьютора.
О компании:
ЗАО Azerbaijan Automobiles является официальным дистрибьютором автомобильных брендов GWM (WEY, Haval, Tank, Poer, Ora), Bentley, Volkswagen в Азербайджане.
Контакты:
Автомобили марки WEY реализуются в автосалоне GWM, расположенного по адресу: проспект Бабека, 282. Телефон для связи *7999, +994556782424. WhatsАpp: +994556782424.
Официальный сайт: https://gwm.az/
Страничка дистрибьютора: https://turbo.az/avtosalonlar/gwm-azerbaijan
Запись на бесплатный тест-драйв: https://gwm.az/test-drive/