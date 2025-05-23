За рулем перемен: автобренд WEY дебютировал в Азербайджане

Во время презентации были продемонстрированы три ключевые модели бренда WEY: флагманский габаритный кроссовер WEY 07, технологичный минивэн WEY 80 и среднеразмерный премиальный WEY 03, каждая из которых символизирует новый подход к интеллектуальному вождению, безопасности и дизайну будущего.

«Сегодняшнее событие — это не просто запуск новых автомобилей. Это открытие новой главы в истории умного и роскошного вождения. WEY сочетает в себе философию максимальной производительности, безопасности и прогресса. Мы рады привнести наш премиальный бренд в Азербайджан — страну, которая стремительно развивается и ценит передовые технологии».

«Появление бренда WEY на нашем рынке — важное событие для всей автомобильной индустрии Азербайджана. Мы с гордостью представляем автомобили, которые отвечают самым высоким стандартам как дизайна, так и технологий. Наши клиенты получат доступ к уровню комфорта и безопасности, который раньше был доступен только в премиальном европейском сегменте» - заявил генеральный директор ЗАО «Azerbaijan Automobiles» Джамал Гулиев.