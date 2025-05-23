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За рулем перемен: автобренд WEY дебютировал в Азербайджане

фото; видео
17:21 1383

Накануне в отеле Marriott Absheron состоялась презентация премиального автомобильного бренда WEY производства китайского автогиганта Great Wall Motor (GWM).

Мероприятие собрало более 200 гостей, включая представителей прессы, автомобильных экспертов, инфлюенсеров и поклонников инновационных технологий.

Во время презентации были продемонстрированы три ключевые модели бренда WEY: флагманский габаритный кроссовер WEY 07, технологичный минивэн WEY 80 и среднеразмерный премиальный WEY 03, каждая из которых символизирует новый подход к интеллектуальному вождению, безопасности и дизайну будущего.

Региональный директор GWM Кэрол Тян выступила с приветственным словом:

«Сегодняшнее событие — это не просто запуск новых автомобилей. Это открытие новой главы в истории умного и роскошного вождения. WEY сочетает в себе философию максимальной производительности, безопасности и прогресса. Мы рады привнести наш премиальный бренд в Азербайджан — страну, которая стремительно развивается и ценит передовые технологии».

«Появление бренда WEY на нашем рынке — важное событие для всей автомобильной индустрии Азербайджана. Мы с гордостью представляем автомобили, которые отвечают самым высоким стандартам как дизайна, так и технологий. Наши клиенты получат доступ к уровню комфорта и безопасности, который раньше был доступен только в премиальном европейском сегменте» - заявил генеральный директор ЗАО «Azerbaijan Automobiles» Джамал Гулиев.

О моделях WEY:

Бренд WEY был основан в 2016 году и назван в честь основателя GWM — Джека Вэя.

Бренд WEY, производящий автомобили качества премиум, стал первой китайской автомобильной маркой, названной в честь своего создателя. WEY сочетает в себе интеллектуальные гибридные технологии, изысканный дизайн и инновационную платформу безопасности.

Конкурентные преимущества:

Модели WEY объединяет то, что они собраны на основе технологии HI-4, являющейся прорывной разработкой компании GWM. H –Hybrid, I – Intellectual, 4 – Four wheel drive.

Компания GWM вложила значительные средства в разработку системы HI-4, которую отличают следующие преимущества: достижение максимальной производительности двигателей при минимальном энергопотреблении, экономичность, высший уровень безопасности, а также внедрение интеллектуальной системы управления.

Параметры

               WEY 03

               WEY 07

                WEY 80

Тип

Среднеразмерный кроссовер (SUV)

Большой кроссовер (SUV)

Минивэн (MPV)

Тип привода

AWD (автоматический полный привод)

4WD (полноприводный)

4WD (полноприводный)

Мотор

 

1,5Л Турбо ДВС + 2 электродвигателя

1,5Л Турбо ДВС + 2 электродвигателя

1,5Л Турбо ДВС + 2 электродвигателя

Гибридная система

 

PHEV (заряжаемый гибрид)

PHEV (заряжаемый гибрид)

PHEV (заряжаемый гибрид)

Габариты (мм, длина, ширина, высота)

 

4685 × 1890 × 1730

5156 × 1980 × 1805

5405 × 1960 × 1890

Количество мест

 

5 пассажиров (2 ряда)

6 пассажиров (3 ряда)

6 пассажиров (3 ряда)

Батарея / Комбинированная мощность

27.54 Kwh / 383 л.с.

42.50 Kwh / 517 л.с.

44.28 Kwh / 487 л.с.

Запас хода на электротяге/общий запас хода

 

130км / 1050км

201км / 1140км

183км / 935км

Расход топлива (NEDC стандарт)

1л/100км

0,2л/100км

0,2л/100км

Разгон до 100 км/ч

6 сек.

4,9 сек.

5,9 сек.

Цена

54, 900 АZN

81, 900 АZN

102, 000 АZN

 

Среднеразмерный WEY 03 Plug-in Hybrid AWD

Большой премиальный кроссовер WEY 07 Plug-in Hybrid 4WD

Премиальный Минивэн WEY 80 Business Lounge Plug-in Hybrid 4WD

 

Кредитные условия:

Официальный дилер GWM в Азербайджане предлагает автомобили WEY на основе широких возможностей покупки в кредит и лизинг. Минимальный первый взнос составляет 20% стоимости под 12% годовых при покупке в кредит, 10% стоимости и гибкая система годовых при покупке в лизинг. Максимальный срок оформления кредитного договора – 60 месяцев (5 лет).

Гарантия:

Эксклюзивный дистрибьютор ЗАО Azerbaijan Automobiles предоставляет официальную 8-летнюю гарантию (или 160 000 км) на гибридную линейку своих автомобилей (в том числе WEY), которая распространяется на машины, приобретенные у официального дистрибьютора.

О компании:

ЗАО Azerbaijan Automobiles является официальным дистрибьютором автомобильных брендов GWM (WEY, Haval, Tank, Poer, Ora), Bentley, Volkswagen в Азербайджане.

Контакты:

Автомобили марки WEY реализуются в автосалоне GWM, расположенного по адресу: проспект Бабека, 282. Телефон для связи *7999, +994556782424. WhatsАpp: +994556782424. 

Официальный сайт: https://gwm.az/

Страничка дистрибьютора: https://turbo.az/avtosalonlar/gwm-azerbaijan

Запись на бесплатный тест-драйв: https://gwm.az/test-drive/

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