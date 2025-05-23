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Россия не впускает казахстанцев

17:34 1491

Казахстанцы все чаще получают запрет на въезд в Россию. С такой ситуацией столкнулся исполнительный директор объединения «Путь справедливости» (Әділдік жолы) Дидар Смагулов. Как он рассказал в соцсети Facebook, пограничники ФСБ сообщили ему на границе с Россией, что въезд ему закрыт пожизненно.

Смагулов однозначно поддерживает Украину: в соцсетях называл Россию оккупантом Украины, размещал украинские лозунги и флаг. В 2024 году он получил премию за борьбу с коррупцией от бывшего главы Госдепа США Энтони Блинкена.

Вопрос о запретах на въезд в Россию активно обсуждается в соцсетях Telegram и Facebook, и столкнулся с ним не только Смагулов. Житель Казахстана Ержан Батешов рассказал, что его не пустили на самолёт в Астане. По его словам, при регистрации на рейс его фамилии не оказалось в списках пассажиров, несмотря на то что билет был оформлен и оплачен. «Попросили пройти к кассе по обслуживанию рейсов.

Там мне сообщили, что у меня запрет на въезд в Россию», — пишет Батешов. Он размещал в соцсетях ролики об атаке ВСУ на российские нефтяные объекты. Еще одна жительница Казахстана Элия Ахетова сообщила, что узнала о запрете на въезд сроком на 10 лет в марте 2022 года — на границе, когда в вагон вошли российские пограничники.

Запреты на въезд в Россию для казахов пока не носят массовый характер, как для граждан Украины. Попытки украинцев попасть на территорию РФ сопровождаются допросами, тщательными досмотрами на границе, а также частыми случаями получения официального запрета на въезд сроком от 20 до 50 лет.

Проблему с запретом Смагулина и других граждан Казахстана прокомментировал Tengrinews замглавы МИД Казахстана Акан Рахметуллин. «Причины могут быть разные, и обычно эта страна имеет полное суверенное право не рассказывать о причинах. То есть, видимо, какие-то есть внутренние проблемы, для того чтобы их запускать», — ответил Рахметуллин. Он ответил, что у него нет запрещенных списков жителей Казахстана. В апреле вступили в силу новые правила въезда в Россию, и на каждого въезжающего иностранца будет формироваться цифровой профиль.

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