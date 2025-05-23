Кто тот министр, который покорил Эверест обманным путем...

Власти Непала начали расследование рекорда, установленного группой британских туристов, которые покорили вершину Эвереста за пять дней с применением ксенона, о чем сообщает газета The Daily Telegraph. Бывшие морские пехотинцы из Великобритании, использовав этот газ, смогли зафиксировать рекордное восхождение, привлекшее внимание непальских властей.
По информации издания, британская группа не использовала ксенон непосредственно в Гималаях. Вместо этого они предварительно проходили акклиматизацию в Германии, проводя время в специализированных тренировочных палатах, насыщенных газом, что позволило им подготовиться к условиям высокогорья более быстро и эффективно.
Как отмечает The Daily Telegraph, стандартный процесс акклиматизации обычно занимает до двух месяцев. Благодаря свойствам ксенона, который способствует увеличению выработки красных кровяных клеток, британцы смогли значительно сократить это время.
Глава департамента туризма Непала Нарайан Прасад Регми сообщил газете, что начато расследование деятельности туристического агентства и альпинистов, использовавших ксенон для своего восхождения. Он подчеркнул, что все связанные с этим событием лица, включая туристов и организаторов экспедиции, будут вызваны для дачи показаний.
По сообщению зарубежных СМИ, в состав группы альпинистов вошел британский министр по делам ветеранов Эл Карнс, который водрузил флаг Соединенного Королевства на вершине. После восхождения Карнс в международном аэропорту Катманду рассказал на новостной платформе BirminghamLive, что горд установленным рекордом по скоростному восхождению на Эверест без предварительной акклиматизации в Гималаях.
Глава департамента туризма Непала Нарайан Прасад Регми сказал, что альпинисты в Непале никогда не использовали ксенон и что существует потребность в четком законодательстве, указывающем, надо ли запретить этот газ. «Все альпинисты и организаторы экспедиций обязаны декларировать вещества и оборудование, которые они используют», — сказал Регми.
Некоторые исследователи утверждают, что ксенон увеличивает производство белка, который борется с гипоксией — состоянием, возникающим тогда, когда организм не может получить достаточно кислорода. Критики говорят, что такое действие ксенона не доказано и что он может нанести вред туристической отрасли, если его начнут широко использовать, поскольку альпинисты будут проводить меньше времени в горах.
Организовавшая этот подъем австрийская компания Furtenbach Adventures выступила в защиту использования ксенона. «Ксенон улучшает акклиматизацию, защищает от высотной болезни и смягчает последствия от нахождения в среде с низким содержанием кислорода», — сказал учредитель фирмы Лукас Фуртенбах.
Фуртенбах отметил, что более короткие экспедиции с применением ксенона имеют экологические преимущества, потому что их участники потребляют меньше ресурсов. Чтобы привыкнуть к разреженной атмосфере на больших высотах, альпинисты обычно несколько недель совершают подъемы и спуски между базовым лагерем и лагерями, расположенными выше. Только после этого они начинают восхождение на вершину.
В январе Международный союз альпинистских ассоциаций заявил об отсутствии каких-либо «доказательств того, что вдыхание ксенона улучшает самочувствие и физические показатели в горах, а неправильное его использование может быть опасным».
Карнс рассказал The Telegraph, что он не находится под следствием непальского правительства и что он использовал ксенон за несколько недель до прибытия на гору. «Кто-то сказал, что мы использовали смешанный газ на горе и даже вдыхали кислород во время восхождения, — сказал он. — Это привлекло внимание министерства туризма, потому что они знали, что это будет опасно, поскольку с научной точки зрения, это приводит к большему количеству смертей». По словам Карнса, министерство туризма признало, что ничего подобного не было, а инцидент был исчерпан: «Я не под следствием, это абсолютно точно».