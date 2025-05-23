Кто тот министр, который покорил Эверест обманным путем...

Власти Непала начали расследование рекорда, установленного группой британских туристов, которые покорили вершину Эвереста за пять дней с применением ксенона, о чем сообщает газета The Daily Telegraph. Бывшие морские пехотинцы из Великобритании, использовав этот газ, смогли зафиксировать рекордное восхождение, привлекшее внимание непальских властей. По информации издания, британская группа не использовала ксенон непосредственно в Гималаях. Вместо этого они предварительно проходили акклиматизацию в Германии, проводя время в специализированных тренировочных палатах, насыщенных газом, что позволило им подготовиться к условиям высокогорья более быстро и эффективно.

Как отмечает The Daily Telegraph, стандартный процесс акклиматизации обычно занимает до двух месяцев. Благодаря свойствам ксенона, который способствует увеличению выработки красных кровяных клеток, британцы смогли значительно сократить это время. Глава департамента туризма Непала Нарайан Прасад Регми сообщил газете, что начато расследование деятельности туристического агентства и альпинистов, использовавших ксенон для своего восхождения. Он подчеркнул, что все связанные с этим событием лица, включая туристов и организаторов экспедиции, будут вызваны для дачи показаний. По сообщению зарубежных СМИ, в состав группы альпинистов вошел британский министр по делам ветеранов Эл Карнс, который водрузил флаг Соединенного Королевства на вершине. После восхождения Карнс в международном аэропорту Катманду рассказал на новостной платформе BirminghamLive, что горд установленным рекордом по скоростному восхождению на Эверест без предварительной акклиматизации в Гималаях. Глава департамента туризма Непала Нарайан Прасад Регми сказал, что альпинисты в Непале никогда не использовали ксенон и что существует потребность в четком законодательстве, указывающем, надо ли запретить этот газ. «Все альпинисты и организаторы экспедиций обязаны декларировать вещества и оборудование, которые они используют», — сказал Регми.